Las noticias sobre posibles medidas de estímulo en China impulsaban el jueves los precios del cobre desde el mínimo de 20 meses tocado en la víspera, pero muchos analistas esperan nuevas caídas, ya que el aumento de las tasas de interés frena el crecimiento económico mundial.

A las 0955 GMT, el cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 4,1%, a US$ 7,829 la tonelada, después de que Bloomberg News informó que China, el mayor consumidor de metales, está estudiando medidas por valor de US$ 220,000 millones.

Aunque la subida del 4.1% es la mayor ganancia diaria desde febrero del 2021, el cobre sigue acumulando una pérdida de cercana al 3% esta semana y casi un 30% desde un máximo de US$ 10,845 tocado en marzo. El miércoles, los precios tocaron los US$ 7,291.50, el mínimo desde noviembre de 2020.

“El cobre está más expuesto a una desaceleración económica y los precios podrían caer por debajo de US$ 6,000 por tonelada en los próximos meses en nuestro caso base”, escribieron los analistas de Bank of America en una nota de análisis. “Si Europa se queda sin gas, un riesgo, los precios podrían bajar a US$ 4,500 por tonelada”.

Las acciones mundiales subían en la sesión, pero han perdido alrededor de un 20% en el año.

El dólar está cerca de máximos de 20 años y se espera que se mantenga fuerte al menos durante los próximos tres meses, lo que hace que los metales tasados en el billete verde sean más costosos para los compradores no estadounidenses.

En otros metales básicos, el aluminio en la LME subía un 0.4%, a US$ 2,420 la tonelada; el zinc ganaba un 3.1%, a US$ 3,091; el níquel mejoraba un 2.3%, a US$ 22,350; el plomo avanzaba un 1.3%, a US$ 1,995; y el estaño trepaba un 4.6%, a US$ 25,850.

