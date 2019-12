Los precios del cobre en Londres tocaron el miércoles un máximo de casi cinco meses, mientras que en Shanghái se dispararon hasta su cota más alta en siete meses por esperanzas de que Estados Unidos aplace la aplicación de una nueva ronda de aranceles a las importaciones chinas.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) rondó cerca de máximos de cinco meses de US$ 6.117 la tonelada más temprano en la sesión, pero las ganancias se veían limitadas por la falta de confirmación sobre el aplazamiento de los aranceles y un débil panorama de demanda.

A las 0754 GMT, el cobre en la LME mejoraba un 0,2%, a US$ 6.110,50 la tonelada. En otros metales básicos, el níquel en la LME subía un 0,5%, a US$ 13.465 la tonelada; el plomo avanzaba un 1,2%, a US$ 1.929; y el aluminio subía un leve 0,1%, a US$ 1.757.

Washington tiene previsto imponer gravámenes a bienes chinos por valor de US$ 160.000 millones el 15 de diciembre, pero una fuente conocedora de la situación dijo que el gobierno de Donald Trump está preparando el terreno para retrasar la medida.

El contrato más negociado en la Bolsa de Futuros de Shanghái llegó a trepar un 1%, a 49.060 yuanes (US$ 6.969,84) la tonelada, un nivel no visto desde el 30 de abril. Cerró con un alza del 0,9%, a 49.000 yuanes la tonelada.