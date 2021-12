Los precios del oro operaban estables en un rango ajustado el lunes, ya que la atención del mercado viraba a la reunión de la Reserva Federal de esta semana, en la que podría anunciar con qué rapidez planea retirar las medidas de estímulo lanzadas durante la pandemia.

A las 09:47 GMT, el oro al contado subía un 0,1%, a US$ 1.783,91 la onza, mientras que los futuros de oro en Estados Unidos se negociaban casi sin cambios, a US$ 1.784,70 la onza.

MÁS INFORMACIÓN | Mina Las Bambas amplía oferta a comunidades de Chumbivilcas para evitar cierre de producción

El metal ganó hasta un 0,8% el viernes, tras datos que mostraron que los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron aún más en noviembre, lo que condujo a la mayor tasa anualizada de inflación desde 1982.

“En el corto y mediano plazo, el oro no se moverá hasta que tengamos una idea de cuánto acelerará la Fed su reducción de estímulos y si será particularmente agresiva sobre la política monetaria”, dijo Michael Hewson, analista jefe de mercado de CMC Markets en Reino Unido.

En otros metales preciosos, la plata al contado cedía un 0,1%, a US$ 22,14 por onza; el platino bajaba un 0,2%, a US$ 940,01; y el paladio perdía un 0,3%, a US$ 1.755,53.

VIDEO RECOMENDADO

Las celebraciones de fin de año se convierten en los escenarios perfectos para la propagación del coronavirus que podría desatar una tercera ola en el país.