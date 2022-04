El oro subía a cerca de su máximo de un mes el miércoles, ya que el conflicto entre Rusia y Ucrania impulsaba la demanda de refugio seguro, mientras que los inversores también lo compraban como una cobertura contra la creciente inflación.

A las 0933 GMT, el oro al contado subía un 0.5%, a US$ 1,975.45 por onza, tras haber alcanzado el martes los US$ 1,978.21, su máximo desde mediados de marzo. Los futuros del oro en Estados Unidos ganaban un 0.2%, a US$ 1,978.90.

Las compras en busca de refugio debido a la crisis de Ucrania y a la preocupación por la inflación están apoyando al oro y podrían seguir haciéndolo, dijo Michael Hewson, analista jefe de mercado de CMC Markets UK, añadiendo que los precios podrían volver a tocar los US$ 2,000 la onza en los próximos días.

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el martes que Rusia continuará “rítmica y tranquilamente” su operación en Ucrania, y que las negociaciones de paz “han vuelto de nuevo a una situación sin salida para nosotros”.

En tanto, datos mostraron el martes que los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron en marzo, lo que refuerza los argumentos a favor de una subida de las tasas de interés de 50 puntos básicos por parte de la Reserva Federal el mes que viene.

Los datos cumplieron en gran medida las expectativas del mercado, lo que hizo bajar los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años e impulsaron al oro más de un 1% en la sesión anterior.

Aunque el oro se considera una cobertura contra la inflación y los riesgos geopolíticos, las subidas de las tasas de interés elevarían el coste de oportunidad de mantener lingotes, que no rinden intereses.

La plata al contado ganaba un 1.1% hasta US$ 25.63 por onza, el platino subía un 1.7% hasta US$ 982.11 y el paladio avanzaba un 2.5% hasta US$ 2,382.92.

