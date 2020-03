Los precios del petróleo perdían cerca de un tercio de su valor el lunes, en su mayor desplome diario desde la Guerra del Golfo de 1991, después de que Arabia Saudita dijo que subirá la producción para lograr cuota de mercado, en un momento en que el coronavirus ya está generando un exceso de suministro.

Arabia Saudita rebajó sus precios oficiales y planea aumentar su producción el próximo mes, después de que Rusia rechazó aprobar los recortes más profundos a la producción propuestos por la Organización de Países Exportadores de Petróleo para estabilizar los mercados petroleros.

A las 1053 GMT, los futuros del referencial internacional Brent bajaban US$ 9.31, o un 20.57%, a US$ 35.96 por barril, después de haber llegado a caer un 31%, a US$ 31.02, su nivel más bajo desde el 12 de febrero de 2016.

Por su parte, el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) cedía US$ 8.89, o un 21.54%, a US$ 32.29 por barril, después de perder un 33%, a US$ 27.34, también el nivel más bajo desde el 12 de febrero de 2016.

El mayor descenso registrado por el referencial estadounidense ocurrió en 1991, cuando también perdió un tercio de su valor.

“La duración de este ambiente de precios bajos debería limitarse a unos pocos meses a no ser que el impacto del virus en el mercado global y en la confianza del consumidor provoque la próxima recesión”, dijo Keith Barnett, vicepresidente senior de análisis estratégico de ARM Energy en Houston.

La desintegración de la OPEP+ -grupo compuesto por la OPEP, Rusia y otros países productores de petróleo- pone fin a más de tres años de cooperación en el mercado petrolero.

Riad planea aumentar su producción de crudo por encima de los 10 millones de barriles por día (bpd) en abril, después de que el actual acuerdo para frenar la producción expire a fines de marzo, según dijeron dos fuentes a Reuters el domingo.