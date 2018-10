Wall Street sufre fuertes pérdidas en su peor jornada desde febrero

Wall Street cerró hoy con fuertes pérdidas, que se aceleraron en la última media hora, y el Dow Jones de Industriales cayó un 3,15%, su peor descenso desde febrero, en medio de ventas generalizadas en el sector tecnológico.

Al cierre de la sesión, el principal indicador de Nueva York agudizó su bajada unos 200 puntos, hasta tocar los mínimos del día, y recortó finalmente 831,83 puntos, hasta 25.598,74.

También fue la jornada menos memorable desde principios de febrero para el selectivo S&P 500, que retrocedió un 3,29% o 94,66 enteros, situándose en 2.785,68 y enlazando cinco días en rojo, su racha negativa más larga desde finales de 2016.

Por su parte, el índice Nasdaq, en el que cotizan las firmas tecnológicas más importantes del mercado, vivió su sesión más complicada desde mediados de 2016 y restó un 4,08% o 315,97 puntos, hasta 7.422,05.

Hoy se precipitó claramente el sector tecnológico (-4,77%), que tuvo su peor día en más de siete años, lastrado por firmas como Facebook (-4,13%), Amazon (-6,15%), Apple (-4,63%), Netflix (-8,38%) o Alphabet (-5,06%) o Microsoft (-5,43%).

El resto de los sectores también acabaron en rojo, encabezados por el de las comunicaciones (-3,94%), el de los bienes no esenciales (-3,74%), el energético (-3,59%), el industrial (-3,47%) y el financiero (-3,04%).

Solo bajó moderadamente, menos del 1%, el de las empresas de servicios públicos (-0,53%), vinculado a la reciente alza en la rentabilidad de la deuda pública, que está en niveles no vistos desde 2011 y hoy en los papeles del Tesoro a 10 años alcanzó el 3,23%.

Los mercados también han estado preocupados en los últimos días, a raíz de los datos positivos difundidos por el Gobierno de EE.UU. la semana pasada, por una subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal (FED), dada la buena situación de la economía.

Además, los analistas son prudentes de cara a la temporada de resultados trimestrales que comienza esta semana y para la que se espera una subida generalizada en las ganancias de las grandes compañías, ya que las expectativas pueden ser demasiado altas.

Los treinta valores que cotizan en el grupo del Dow Jones terminaron a la baja y tuvieron las mayores pérdidas Nike (-6,81%), Microsoft (-5,43%), Visa (-4,77%), Boeing (-4,66%) y Apple (-4,63%).

En otros mercados, el petróleo de Texas bajó hasta US$ 73,17 el barril y al cierre de Wall Street, el oro repuntaba a US$ 1.197,20 la onza, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cedía al 3.174% y el dólar perdía terreno ante el euro, que se cambiaba a US$ 1,152.