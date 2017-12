2017: ¿Cuánto creció la riqueza de los millonarios?

Las personas más ricas de la tierra se convirtieron US$ 1 billón más ricas este 2017, más de cuatro veces las ganancias del año pasado, ya que los mercados bursátiles se encogieron de hombros ante las divisiones económicas, sociales y políticas para alcanzar niveles récord.



El aumento del 23% en el Bloomberg Billionaires Index , una clasificación diaria de las 500 personas más ricas del mundo, se compara con un aumento de casi 20% para el índice MSCI World y el índice Standard & Poor's 500.

Jeff Bezos, fundador de Amazon.com Inc, fue el que más aportó en el 2017. Así, una ganancia de US$ 34.200 millones dejó al cofundador de Microsoft Corp, Bill Gates, fuera de su lugar como la persona más rica del mundo en octubre.



Gates, de 62 años, ocupaba el lugar desde mayo del 2013. En todo este tiempo ha donado gran parte de su fortuna a obras de caridad, incluida una promesa de US$ 4.600 millones que hizo a la Fundación Bill y Melinda Gates en agosto.

Bezos, cuyo patrimonio neto superó los US$ 100 mil millones a fines de noviembre, actualmente tiene un valor neto de US$ 99,6 mil millones en comparación con los US$ 91,3 mil millones para Gates.

Otro multimillonario, George Soros, también regaló una parte sustancial de su fortuna. En octubre, reveló que la oficina de su familia había entregado US$ 18 mil millones a sus Fundaciones Open Society en los últimos años. Producto de ello, el inversor multimillonario se ubicó en el puesto 195 en el ranking de Bloomberg con una red valorizada en US$ 8 mil millones.



Al final de la jornada del martes 26 de diciembre, los 500 multimillonarios controlaban US$ 5,3 billones, un aumento frente a los US$ 4,4 billones del 27 de diciembre del año pasado.



"Todo esto es parte del segundo mercado alcista más robusto y el segundo más largo de la historia", dijo Mike Ryan, director de inversiones para las Américas en UBS Wealth Management. "De todos los consejos que dimos a la gente sobre el curso de este año, el más importante fue que permanecieran invirtiendo".

GANADORES

►Los 38 multimillonarios chinos en el índice Bloomberg agregaron US$ 177 mil millones este año, un aumento del 65% que fue el más grande de los 49 países representados.



►Hui Ka Yan , fundador del desarrollador China Evergrande Group, sumó US$ 25.9 mil millones. Ello fue un aumento del 350% con respecto al año pasado, y el segundo mayor aumento en dólares en el índice, después de Bezos.



►El multimillonario de tecnología Ma Huateng , cofundador del servicio de mensajería Tencent Holdings, se convirtió en la segunda persona más rica de Asia cuando su fortuna casi se duplicó a US$ 41 mil millones.



►Por primera vez, según un informe de UBS Group AG y PricewaterhouseCoopers, el número de multimillonarios asiáticos superó a los de EE.UU.

►Estados Unidos tiene la mayor presencia en el índice. Con 159 multimillonarios que sumaron US$ 315 mil millones, poseen una ganancia del 18% que les da un valor neto colectivo de US$ 2 billones.



►También fue un año sobresaliente para los magnates de la tecnología con los 57 multimillonarios de este rubro en el índice que sumaron $ 262 mil millones. Esto representó un aumento del 35% que fue la mayor cantidad de cualquier sector en el ranking.

►El cofundador de Facebook Inc, Mark Zuckerberg, obtuvo el cuarto mayor aumento del dólares en el índice. Añadió US$ 22.600 millones (45%) y presentó propuestas para vender el 18% de su participación en el gigante de las redes sociales como parte de su plan para acrecentar su fortuna de $ 72.6 mil millones.



En total, los 440 multimillonarios en el índice que aumentaron sus fortunas este año ganaron un total combinado de US$ 1.05 billones.

PERDEDORES

►El príncipe Alwaleed Bin Talal , la persona más rica de Arabia Saudita, perdió US$ 1.9 mil millones llegando a los US$ 17.8 mil millones luego de que fuese detenido en una campaña contra la corrupción liderada por el príncipe heredero Mohammed bin Salman que tenía como objetivo a la realeza, funcionarios del gobierno y líderes empresariales.



►Hubo 60 multimillonarios que cayeron en el ranking. Dentro de ellos, está incluido el minorista sudafricano Christo Wiese, cuya fortuna bajó a US$ 1,800 millones desde un pico de us$ 7,700 millones, en agosto de 2016, después de que las noticias de un escándalo contable en su empresa Steinhoff International Holdings NV saliera a la luz.



►Sumner Redstone, de 94 años y propietario de CBS, Viacom Inc, también cayó en la lista, al encontrarse en luchas por el control entre su hija y otros ejecutivos. Por otro lado, Rupert Murdoch , de 86 años, eludió las preocupaciones de sucesión con un acuerdo, en diciembre, para vender gran parte del los activos de entretenimiento de Century Fox Inc para Walt Disney Co.

En total, 58 de los 500 multimillonarios que observaron variaciones en su fortuna en el año, perdieron un total, en conjunto, de US$ 46 mil millones.

NUEVA RIQUEZA

►El índice de Bloomberg descubrió 67 multimillonarios ocultos en 2017.



►Henry Laufer de Renaissance Technologies fue encontrado con un patrimonio neto de US$ 4 mil millones en abril. Por su parte, Robert Mercer, de 71 años, quien planea dimitir como co-CEO del fondo comercial más rentable del mundo, no pudo ser confirmado como uno.



►Dos pescadores multimillonarios fueron encontrados también: los rusos Vitaly Orlov y Chuck Bundrant de Trident Seafood.



►De la misma forma, en abril, se entrevistó a un magnate brasileño que construyó una fortuna de US$ 1.300 millones con el mayor desarrollador eólico de América Latina.

►Se identificaron dos magnates inmobiliarios de Nueva York: Ben Ashkenazy y Joel Wiener .



►Se encontraron varios multimillonarios dedicados a la creación tecnológica, incluido el director ejecutivo de Roku Inc. y los dos cofundadores de Wayfair Inc.

►La euforia de los inversionistas creó una cantidad de multimillonarios bitcoin, incluidos Tyler y Cameron Winkelvoss.

El valor del bitcoin se ha convertido en una verdadera montaña rusa. Sin embargo, muchos millonarios optan por comprar la criptomoneda.

Con la riqueza subiendo a nuevos niveles, los multimillonarios pueden aprender rápidamente que mil millones de dólares no compran lo que solían. El precio de la vivienda ha superado los US$ 300 millones , el costo del divorcio ha llegado a US$ 1 mil millones y una pintura redescubierta por Leonardo da Vinci se vendió por US$ 450.3 millones en una subasta hecha en noviembre representando el trabajo más caro jamás vendido.



"¿Lo creerías?", Dijo Eli Broad , quien tiene una fortuna de US$ 7,4 mil millones y su propio museo en Los Ángeles, después de la venta. "Es salvaje", finalizó.

