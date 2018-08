China insta a EE.UU. a entrar en razón en conflicto comercial

China instó el jueves a Estados Unidos a entrar en razón después de que el gobierno de Donald Trump elevó la presión sobre Pekín al proponer aranceles del 25% sobre bienes importados desde el gigante asiático por valor de US$200 mil millones.

El representante de Comercio, Robert Lighthizer, afirmó el miércoles que Trump ordenó el incremento de una propuesta previa de gravámenes de 10% debido a que China se ha negado a cumplir con las exigencias de Estados Unidos e impuso tarifas en represalia sobre bienes estadounidenses.

"Aconsejaríamos a Estados Unidos que corrija su actitud y no intente chantaje. No funcionará con China", dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Geng Shuang. "En segundo lugar, aconsejaríamos que entre en razón, y no deje que las emociones afecten ciegamente sus decisiones porque al final les acabará perjudicando a ellos mismos", añadió.

Los mercados chinos cayeron con fuerza el jueves. En lo que va de 2018, el índice compuesto de Shanghái acumula pérdidas por 16%, con el que es el segundo índice bursátil con peor desempeño del mundo, mientras que el yuan también se depreció frente al dólar, ampliando su depreciación desde inicio del año a más de un 4.5%.

No ha habido conversaciones formales entre Washington y Pekín durante semanas sobre las demandas de Trump de que China lleve a cabo cambios fundamentales en sus políticas sobre protección de la propiedad intelectual, transferencias de tecnología y subvenciones para las industrias de alta tecnología.

Geng dijo que la puerta de China para dialogar sobre la disputa comercial estaba abierta, pero que debía basarse en el respeto mutuo y la igualdad.

"Las actuales amenazas unilaterales y la presión de Estados Unidos solo serán contraproducentes", declaró el funcionario.