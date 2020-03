La pandemia del coronavirus ha sacado a la vista lo peor y lo mejor de la humanidad:

Para ilustrarlo, mientras en Italia miles de personas batallan en los centros de salud para combatir la pandemia -que ya ha causado en este país cerca de 1.800 muertes-, muchos salen a los balcones a entonar canciones populares a coro con sus vecinos.

Al mismo tiempo, decenas de personas han pensado que esta es una excelente oportunidad para hacerse millonarios.

Los estantes de numerosos supermercados se están quedando sin productos como el gel antibacterial. (Foto: Getty Images)

Entre ellos, los hermanos Matt y Noah Colvin, quienes -como lo reportó el diario estadounidense The New York Times- tras darse el reporte del primer caso de coronavirus en EE.UU. decidieron ponerse a hacer negocios.

De acuerdo con el diario, los hermanos viajaron a través de los estados de Tennessee y Kentucky, comprando todos los envases de alcohol en gel o alcohol líquido que pudieron encontrar.

Llegaron a almacenar cerca de 17.000 envases y productos relacionados, con la idea de sacarle una ganancia ante la demanda de productos antibacteriales, que permiten protegerse del covid-19.

Y alcanzaron a despachar 300 botellas por entre US$8 y US$70 cada una antes de que las tiendas virtuales suspendieran sus cuentas por vender productos a un precio inflado respecto del mercado.

"Ha sido un gran golpe. Pasé de estar en una situación donde lo que estoy vendiendo podría poner a mi familia en un lugar realmente bueno financieramente a una de '¿qué diablos voy a hacer con todo esto?'", le dijo Matt al diario estadounidense.

Finalmente, los hermanos Colvin decidieron donar a una iglesia local todos los suministros para que sean distribuidos entre la población más necesitada.

Pero este no es el único intento de aprovechar los mercados online para hacer negocio a costa de la pandemia y del pánico: hasta el momento Amazon ha eliminado cerca de un millón de artículos que fueron parte de este tipo de especulación comercial, que también se ha registrado en la plataforma del gigante eBay.

Además, la semana anterior el gobierno italiano anunció una investigación contra las dos compañías por el “aumento injustificado de precios en productos necesarios durante esta emergencia”.

Se han dado denuncias de un aumento de hasta 10 veces el precio de productos como mascarillas y alcohol en gel en portales de ventas virtuales. (Foto: Getty Images)

Pero ¿qué más están haciendo las grandes marcas de comercio online como Amazon y eBay para controlar a quienes buscan el dinero a costa de la ansiedad generalizada?

Amazon y eBay

El gigante de las ventas por internet Amazon ha sido uno de los primeros mercados virtuales en tomar acciones para evitar la especulación comercial por la pandemia del covid-19.

Además de suspender cerca de un millón de productos que podrían estar abusando de la expansión del coronavirus, también emitió un comunicado en el que explicaba su estrategia en contra de esta modalidad comercial.

"Siempre se les exige a los vendedores que provean información exacta sobre el producto que están ofreciendo. Estamos eliminando aquellas páginas o productos que no cumplan con esta política", explicaron.

El comunicado llegó después no solo de las publicaciones como la de The New York Times sino también de la revista Wired, que denunció cómo algunos vendedores, para no incumplir las políticas de ventas de Amazon, aumentaban de forma exorbitante el costo del envío.