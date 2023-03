First Citizens, entidad con sede en Raleigh (Carolina del Norte), se hará con los activos, depósitos y préstamos del Silicon Valley Bridge Bank (SVB), según un comunicado de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) de Estados Unidos.

La operación incluye la compra de US$ 72.000 millones de activos con un descuento de 16.500.

En su nota, la FDIC explica que las 17 sucursales de SVB abrirán como First–Citizens Bank & Trust Company este lunes, y aclara que los clientes deben continuar usando su sucursal actual hasta recibir un aviso de que se han completado las conversiones de sistemas.

Los depositantes de SVB se convertirán automáticamente en depositantes de First–Citizens Bank & Trust Company, y todos los depósitos asumidos seguirán estando asegurados por la FDIC hasta el límite del seguro.

Con fecha de 10 de marzo, SVB contaba con unos US$ 167.000 millones en activos y US$ 119.000 millones en depósitos; unos US$ 90.000 millones permanecerán bajo administración judicial para su disposición por parte de la FDIC, indica la nota.

Adicionalmente, la FDIC recibió derechos de apreciación de capital en acciones ordinarias de First Citizens por un valor aproximado de US$ 500 millones.

La FDIC estadounidense estima que el costo de la quiebra de Silicon Valley Bank para su Fondo de Seguro de Depósitos (DIF) es de aproximadamente US$ 20.000 millones, aunque el monto exacto se conocerá cuando concluya la administración judicial.

La creación de Silicon Valley Bridge Bank tuvo por objeto dar tiempo a la FDIC para “para estabilizar la institución y comercializar la franquicia”, prosigue el comunicado.