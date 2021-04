Conforme a los criterios de Saber más

El arranque al cierre de marzo de Honda Motos marca un buen precedente para la marca. Así, tras crecer 38,2%, según cifras de inmatriculaciones de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), se prepara para recuperar el espacio perdido en 2020 y con creces.

Y es que tras los problemas de stock que enfrentó desde octubre a febrero pasado, la firma nipona ahora apuesta por pasar de una participación de 16% en la categoría de vehículos menores a 23% este 2021, señala Jorge Oshiro Kiyabu, director comercial de Honda del Perú.

Esta expansión, detalla, implicará colocar 75.000 unidades como mínimo, entre motos y motocars, lo que los llevaría a crecer 66% respecto al pasado ejercicio e, incluso, podrían superar esta tasa; no obstante, dependerá de la coyuntura política y económica. “Este es un reto bastante grande que esperamos alcanzar porque la necesidad de las personas de migrar del transporte público hacia una moto continúa, en vista de las altas posibilidades de contagio y la severidad del COVID-19 en esta segunda ola”, asegura.

En tanto, calcula que el mercado culminará con 320.000 unidades vendidas, es decir, 12% más que en 2020 (285.000 unidades) y lo mismo que en 2019. En el primer trimestre, la demanda se disparó en 72,3%, liderado por motocicletas con 87,8%; mientras que los motocars (tres ruedas) repuntaron 49,1%.

PILARES DEL CRECIMIENTO

Pero ¿cómo lograrán dar este salto? El ejecutivo explica que este avance estará sustentado en el reforzamiento de la red de concesionarios, su oferta actual y, principalmente, en la renovación de su line up, ya que en este mes lanzaron tres nuevos modelos de motocicletas: Dio, X-Balde y Navi, que representarán el 17% de la venta.

Este último, se trata de una moto automática, fácil de manejar, eficiente en el consumo de combustible y a un precio agresivo de S/ 4.700, el cual dará un mayor envión, ya que por sus características está destinado a capturar nuevos usuarios a la categoría.

“Este es un modelo que busca conquistar al público joven, que está por comprar su primera moto; al segmento femenino y al que ya tiene auto pero que busca trasportarse en moto para enfrentar mejor el tráfico. Definitivamente, es un vehículo de volumen y por ello moverá la aguja. La expectativa es colocar 1.000 unidades por mes hasta diciembre”, afirma.

NUEVOS CONCESIONARIOS

De otro lado, Oshiro comenta que luego de los cambios realizados en la selva a nivel de concesionarios, ahora llevarán a cabo un proyecto de expansión en la costa que se ejecutará durante todo este 2021. “Más que renovaciones estamos entrando a cubrir zonas en donde no tenemos presencia. En Lima, por ejemplo, queremos atender de mejor manera distritos como Jesús María, Lince, Chorrillos y Lima Norte. Mientras que a nivel de ciudades la consigna es fortalecer nuestra presencia en Chiclayo, Trujillo y Cajamarca”, indica. “En total, abriremos entre 13 y 14 puntos de venta, aproximadamente”, estima.

En cuanto a la dinámica de precios, señala que al igual que en el 2020, estos han continuado aumentando. Solo en lo que va del año, refiere, subieron 10% en el mercado, debido a que el costo del flete se quintuplicó. “Antes, un container de China costaba US$ 1.700 y hoy fluctúa entre los US$ 8.000 y US$ 9.000, lo que hace que los costos suban cuatro a cinco veces más de la tarifa normal.

Destaca que, a diferencia de la competencia, en Honda solo han hecho un incremento de 2%; sin embargo, si se sigue dando ajustes los costos apretarán más y ya no podrán absorber este sobrecosto.