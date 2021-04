Conforme a los criterios de Saber más

Tras algunos años de ceder terreno, Kia retoma el camino y sorprende tras revertir con creces la caída del 2020 (-35%), registrando en este primer trimestre del año un crecimiento de 17%, resultado de una agresiva estrategia de lanzamientos que la ha catapultado en el primer lugar de la categoría se automóviles (sedán y hatchbacks), por encima de Toyota, y en el tercer lugar de SUV, revela su gerente general en Perú, Felipe Sarria. Ahora, la marca coreana –representada en el país por el grupo SkBergé- se prepara para ejecutar y sostener su plan de crecimiento.

—Antes de la pandemia, la marca tuvo un cierto retroceso en el mercado respecto a sus principales competidores, ¿qué propició este comportamiento?

Lo que pasó en los últimos años no es un tema de falta de competitividad, sino de cambio de dinámica de mercado. Esto hizo que Kia se viera rezagada en ciertos segmentos que crecieron mucho en el 2018 y 2019, como en SUV compactas y pick up, donde la marca no tenía presencia. No obstante, en otros segmentos siempre hemos estado arriba de la tabla. Por ello, ahora parte del plan global y local de la marca es apostar con mayor fuerza por segmentos como SUV y la electromovilidad.

—Considerando este plan, ¿cuál es la expectativa en términos de venta para este año?

Para este año, proyectamos terminar el año con una participación de 10% (dos puntos porcentuales por encima del 2020) y llegar a las 13.000 y 14.000 unidades vendidas, muy similar a lo que se obtuvo en el 2019.

—Precisamente, la marca ya ha empezado este año con buen pie, pese a la pandemia, registrando un crecimiento de 17% a marzo.

Sí, este es un año muy bueno para Kia y uno de los más emocionantes porque se realizará el mayor número de lanzamientos en los 20 años de historia que lleva la marca en el país, a través del grupo SKBergé.

—¿Cuántos nuevos modelos sumarán a su line up?

En total, tendremos siete novedades de producto: dos SUV totalmente nuevas; dos cambios de plataforma de modelos ya existentes y tres actualizaciones. En línea con ello, en el primer trimestre presentamos el nuevo portafolio de SUV de la marca, que pasó de tres a cinco modelos con la New Sonet -la SUV más compacta de Kia, que ya lleva alrededor de 100 unidades vendidas- y el All New Sorento.

Esto nos agregó volumen y permitió escalar posiciones, pasando del top cinco (2020) al top tres de la categoría de SUV en el acumulado de enero a marzo de este año.

—¿La consigna para este año será mantenerse en el top tres del segmento de SUV o van por más?

En marzo nos fue muy bien, colocándonos en el segundo lugar, pero para el consolidado del 2021 apuntamos a continuar en el top tres, fluctuando mucho mes con mes.

Recién hemos lanzado el portafolio y hay que esperar que esto madure. Además, para julio presentaremos la primera SUV híbrida de la marca [New Niro] y la renovación de un modelo emblemático del portafolio hacia fines de año.

—¿Cuánto peso cobrará de las ventas de Kia el nicho de SUV en vista de estos lanzamientos?

Estimamos que pasará de un 25% a un 30% y el grueso de las ventas aún estará concentrado en automóviles (60%) y en menor medida en comerciales ligeros entre el 8% y 10%.

Kia Sportage 2021, uno de los modelos observados en Estados Unidos.

—¿Cuál será la apuesta en la categoría de híbridos?

Lo que buscamos no solo es mejorar nuestra propuesta de marca, también apuntamos a lograr una importante comercialización que nos permita masificar este tipo de tecnología. Para el 2025, Kia tendrá 16 vehículos electrificados en su portafolio global, y en el Perú el foco es tener para el 2023 por lo menos tres modelos entre híbrido y eléctricos.

Hacia finales de este año, tendremos también una nueva generación de uno de los modelos emblemáticos de SUV en versión híbrida.

Mientras que, para el 2022 estamos evaluando traer un tercer vehículo hibrido no enchufable.

—Y en el segmento de sedán y automóviles, ¿qué planes tienen?

Este año tenemos varias metas claras, y una de ellas es volver a ser los número uno en automóviles (sedán y hatchback), ya lo logramos este año y queremos que se mantenga así.

—¿Qué acciones harán para ello?

En esta categoría hemos realizado una serie de cambios, que han implicado la mejora de la propuesta de productos de los modelos que Picanto, Rio y Cerato, desde el punto de vista de equipamiento y entretenimiento, y de financiamiento de la mano de Santander Consumer. Además, la New Soluto ha performado muy bien en el primer trimestre, lo que nos empujó a volver al primer lugar.

—¿También han apostado por la digitalización?

Tenemos la plataforma digital Kia Online Store que permite reservar y pagar en línea un vehículo para luego completar con los trámites en la tienda. Esta herramienta ha sido de mucha ayuda en este escenario de pandemia y, especialmente, en febrero pasado, ya que ayudó a que las ventas con el nuevo confinamiento no cayeran tanto.

—Precisamente, ¿cuánto puede impactar en las metas de la empresa con esta segunda ola del COVID-19 y el escenario de incertidumbre política?

Si bien para las metas comerciales se analizan todas las variables: de salud, económicas y políticas, creemos que en particular tenemos un año bien atípico y contracíclico en términos de lanzamientos de productos y de cierta manea vamos a tener una variable muy potente que seguirá potenciando las ventas. Más allá de la coyuntura el mercado automotor viene de una renovación de un parque muy antiguo y junto al acceso al crédito son variables fuertes que mueven la industria.

Además, si bien, todavía tendremos que lidiar con la pandemia, creemos que será un año bastante prometedor y de crecimiento.

—La situación comercial también cambia ahora que Lima vuelve a ser considerada una región de riesgo extremo.

Sí, pero eso no afecta el aforo, el mayor reto está en la restricción de los domingos, que finalmente esperamos sopesarlo con las herramientas digitales, donde nuestro equipo está muy comprometido trabajando constantemente.