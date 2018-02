Latam Perú informó el lanzamiento de una iniciativa de precios más baratos para viajar por tramo dentro del Perú, que también se aplicará a las campañas promocionales que presente la aerolínea en lo que respecte a la venta de pasajes.

José sabogal, director de Ventas y Marketing de Latam Perú, resaltó que con esta nueva propuesta los usuarios podrán comprar pasajes para algunas rutas como Piura-Lima, Iquitos-Lima o viceversa, por un precio reducido de hasta 50% el precio anterior.

De esta manera la empresa busca ampliar el uso del avión como medio de transporte masivo en el país, consolidando sus operaciones, así como dar nuevas y mejores opciones a los clientes de la firma.

"Por ejemplo, adquiriendo solo un boleto Lima – Arequipa a US$41 o S/134 (tipo de cambio precisado por Latam)”, agregó el ejecutivo.

La compañía adelantó que estos nuevos precios estarán disponibles en 15 rutas domésticas incluyendo Lima a Cusco, Arequipa, Puerto Maldonado, Juliaca, Piura, Tumbes, Talara, Iquitos, Pucallpa, Tarapoto, Jaén, Jauja o viceversa.

Asimismo, aplicarán para la reducción de precios por tramo las rutas interregionales Cusco- Juliaca, Cusco- Arequipa y Cusco-Puerto Maldonado o viceversa.

"De acuerdo al comportamiento del mercado esta iniciativa podría mantenerse y ampliarse a los demás destinos nacionales donde opera la aerolínea", resaltó Latam Perú en un comunicado.

Sabogal reiteró el porcentaje mencionado [50%] aplicará solo para compras de un solo tramo o one way, no para aquellos pasajeros que adquieran su boleto de ida y vuelta.

En esa línea, precisó que en los próximos días los precios se darán a conocer e incluirán tarifas desde US$25 u S/82 (tipo de cambio precisado por Latam) para un solo tramo, incluido impuestos y tasas aeroportuarias.

NUEVAS CONEXIONES

Para el segundo semestre de este año la aerolínea resaltó que tendrá siete rutas directas desde el Cusco hacia Lima, Juliaca, Puerto Maldonado, Arequipa, Pisco, Trujillo e Iquitos, considerando que los últimos tres destinos operarán en temporada alta.

Con esta conectividad hacia la Ciudad Imperial, Latam Perú espera que más del 30% de pasajeros transportados sean extranjeros. Por ejemplo, solo en la ruta Cusco – Iquitos, la empresa prevé trasladar a 115% más pasajeros durante el primer año de operación, de los cuales el 35% serían visitantes internacionales, y en la ruta Cusco – Pisco se calcula que viajen 11,000 pasajeros al año (entre julio y noviembre), donde más del 40% serían extranjeros.

