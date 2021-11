Conforme a los criterios de Saber más

Los precios del oro subieron el jueves debido a que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos bajaron después de que la Reserva Federal anunció una reducción ampliamente anticipada de sus compras mensuales de bonos e indicó que sería paciente al subir las tasas de interés.

El oro al contado subió un 0,5% a US$ 1.777,40 la onza a las 1036 GMT después de caer a un mínimo de tres semanas el miércoles. Los futuros del oro estadounidense para entrega en diciembre subieron un 0,8% a US$ 1.777,20 la onza.

La Fed mantuvo su afirmación de que una alta inflación sería transitoria y no es probable que conduzca a un aumento más rápido de las tasas de interés.

“La Fed fue un evento nada divertido, en otras palabras, no fue tan interesante. Nos hubiera gustado ver el oro significativamente fuera de su rango de negociación después de que la Fed, en cambio, terminamos el miércoles un poco más bajo de lo que estábamos antes del anuncio “, dijo el analista independiente Ross Norman.

La política monetaria estadounidense ultralaxa ha ayudado a impulsar el oro considerablemente desde la crisis financiera de finales de la década de 2000, con tasas de interés bajas que reducen el costo de oportunidad de mantener activos que no rinden y los temores de inflación avivan la demanda de una cobertura.

Impulsando el atractivo del oro, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. A 10 años de referencia disminuyeron después de subir a un máximo de la sesión de 1.602% el miércoles.

Los estímulos reducidos y los aumentos de las tasas de interés tienden a impulsar los rendimientos de los bonos del gobierno, elevando el costo de oportunidad del oro, que no paga intereses.

Norman también señaló que la fuerte demanda física de oro estaba apoyando a los mercados, ya que el festival de Diwali en el sur de Asia generalmente impulsa la demanda del metal precioso.

El enfoque ahora cambia al informe clave de nóminas no agrícolas de EE.UU. Del viernes y a la decisión política del Banco de Inglaterra a las 1200 GMT del jueves, donde se espera que aumente las tasas de interés.

En otros lugares, la plata al contado ganó un 0,6% a US$ 23,64 la onza. El platino subió un 1,5% a US$ 1.043,75 la onza y el paladio subió un 2,5% a US$ 2.048,72 la onza.

Con información de Reuters

