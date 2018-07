Las rutas aéreas que más ingresos les generan a las aerolíneas

Las ganancias de las aerolíneas se han elevado con fuerza en los últimos años y 2018 se anuncia como un año de récords gracias a un alza del 11% con respecto al año pasado.



Esto llevará los beneficios de las compañías aéreas hasta unos US$ 38.400 millones, según una proyección de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).



Y los motivos que explican ese crecimiento son muchos, del número cada vez mayor de gente que se sube a un avión al aumento de las tarifas, pasando por la existencia de una mayor oferta de vuelos.



En lo que al último punto se refiere, existen rutas aéreas que generan mucho más dinero que otras.

LA RUTA DE LOS US$1.000 MILLONES

Hay una ruta que ya sobrepasó el umbral de los US$ 1.000 millones de ingresos para una aerolínea, según un informe de la compañía de análisis de viajes aéreos OAG con base en Reino Unido.



Y ese es el caso del itinerario LHR-JFK, es decir la ruta desde el aeropuerto de Heathrow de Londres, Reino Unido al John Fitzgerald Kennedy de Nueva York, Estados Unidos, operado por British Airways (BA).

Ese trayecto le dio a la aerolínea británica un ingreso de US$1.037.724.867 entre abril de 2017 y marzo de 2018.



El recorrido representó un 6% de todos los ingresos de BA en 2017 y contabilizó unas 42.117 horas de vuelo programadas en total.



Y, sorprendentemente, no es el tramo más rentable si se consideran las ganancias por hora de vuelo.

El Londres-Nueva York le genera a BA US$ 24.639 por cada hora en el aire.



Pero si se emplea esa criterio el galardón se lo lleva el tramo Londres Heathrow al aeropuerto internacional de Dubai (LHR - DXB) operado por la aerolínea Emirates con US$ 25.308.



Este recorrido ocupa el tercer lugar en el Top 10 de rutas que generan más ingresos, con US$819.409.702, según OAG.



En segundo lugar del listado lo acapara Australia con la ruta Melbourne-Sídney, que le genera una entrada de dinero a la compañía aérea Quantas por unos US$ 854.692.402. Para ver el listado completo, visita la galería de esta nota.

La hora de vuelo de la ruta que genera más ingreso es Londres-Dubai operada por Emirates con un monto de US$25.308. (Foto: Getty Images)

LONDRES, EN LO ALTO

Según destaca el listado de OAG, cinco de los diez principales generadores de ingresos son los viajes hacia o desde el aeropuerto Heathrow de Londres.



Además de los ya mencionados, en el puesto 4 se encuentra el vuelo de la compañía Singapore Airlines que va desde Heathrow a Singapur, con un ingreso de US$709.730.107.

Las rutas aéreas desde o hacia Londres son la que más ingresos generan. (Getty Images)

En el séptimo lugar se ubica Cathay Pacific Airways con la ruta Hong Kong-Londres, con una entrada de US$631.855.868; y en la octava posición está Qatar Airways, con el viaje Londres-Doha, con US$ 552.658.316.



"Las 10 rutas principales también son operaciones de alto costo, que combinan generalmente servicios de gran amplitud con alta frecuencia", dice OAG en su comunicado.



Ese es el caso del tramo Melbourne-Sídney con alrededor de 65 vuelos por día.



Pese a que estas rutas son la que más costo tienen, también son las que incluyen una alta proporción de tráfico comercial, reservas de último momento y mayor rendimiento, dice la agencia.