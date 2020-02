Una mirada insinuante, un chiste morboso sin consentimiento o un tocamiento indeseado.

Todas estas conductas califican como actos de hostigamiento sexual en el trabajo y pueden implicar una amonestación, suspensión o hasta el despido de la persona que las cometa. Pero la evidencia muestra que muchos no los reconocen o denuncian como acoso laboral.

Según un estudio elaborado por Genderlab a lo largo de nueve meses en el 2019, solo dos de cada cien mujeres denuncian que son víctimas de hostigamiento utilizando los métodos legales disponibles. La mayoría no comenta a nadie lo sucedido (29%); lo menciona a compañeros de trabajo (25%); o lo conversa directamente con su jefe (19%).

Estudio privado realizado por Genderlab en organizaciones privadas para identificar el acoso sexual laboral. (Infografía: Antonio Tarazona)

De acuerdo con Marlene Molero, CEO y fundadora de Genderlab, uno de los puntos más graves es que la mayoría no identifica diversas situaciones como hostigamiento y, por ende, no lo reportan como tal. “Están subestimando una situación o no la reconocen”, detalló.

A partir de las encuestas a 5.000 hombres y mujeres, Genderlab encontró que solo un 6% de mujeres encuestadas dijo que habían estado expuestas a situaciones de hostigamiento sexual laboral. Pero, en contraste, un 30% dijo que habían estado expuestas a chistes de contenido sexual y un 17% a miradas morbosas.

Molero agregó que si bien el acoso puede ocurrir a personas de ambos géneros, todavía es un problema que mayoritariamente afecta a las mujeres. “Lo que encontramos es que [las mujeres] han soportado acoso de compañeros de trabajo prioritariamente, lo cual estamos interpretando como culturas laborales o situaciones donde las manifestaciones de acoso pueden estar normalizadas”, alertó.

Empresas tienen que implementar comités de intervención frente al hostigamiento sexual laboral. (Foto: Andina)

OPORTUNIDAD DE MEJORA

Desde el 23 de enero, las firmas con veinte a más trabajadores deben tener un comité de intervención contra el hostigamiento sexual. Asimismo, las firmas con menos empleados ya deben contar con un delegado.

Para Molero, el reglamento que obliga a la formación de ese comité sí está poniendo un nivel de presión a las empresas privadas que antes no tenían. No obstante ello, consideró que comunicarlo es insuficiente.

“Hay varios factores que pueden estar influyendo ahí”, precisó Molero respecto a la no denuncia de casos de acoso. “Uno de ellos es que no conocen donde hacer la denuncia dentro de su organización. Otro es que, conociéndolo, tienen algún temor de hacerlo; no porque crean que el organismo no vaya a responder sino porque pueden considerar que las personas tienen resistencia a ponerse en la posición de víctimas”.

La mayoría de gobiernos regionales no implementa normas para sancionar hostigamiento sexual laboral

Entre otros aspectos, añadió que si en una organización una trabajadora o trabajador es víctima de acoso por parte de su jefe o jefa, alguien en posición de jerarquía, puede haber un temor de que existan represalias de cara a las condiciones o factores laborales de la persona.

“Un porcentaje muy alto, diría yo, no denuncia porque considera que no es necesario”, sentenció.

“El comité es una de muchas otras obligaciones que tiene el empleador. Está la capacitación que tienes que dar a todos los trabajadores cuando ingresan a trabajar, así como a Recursos Humanos y al comité; una política especial [contra el hostigamiento]; servicios a disposición [de las víctimas de acoso] que sean de atención psicológica y médica; difusión y prevención”, comentó al respecto José Balta, socio del estudio Rodrigo, Elías & Medrano.

Balta Coincidió en que se presentan más denuncias por casos de hostigamiento, a pesar de que la no denuncia sea un fenómeno muy típico en este ámbito.

El hostigamiento sexual laboral es una forma de violencia que se configura a través de una conducta de connotación sexual o sexista no deseada contra la persona que se dirige (Ilustración: Antonio Tarazona / El Comercio)

Maria Haydée Zegarra, socia y jefa del área laboral de Rebaza, Alcázar & De Las Casas, remarcó que las denuncias por hostigamiento también pueden ser interpuestas por un tercero que sea testigo de que se cometió el acto de acoso.

No obstante, puntualizó que se requiere mayor entrenamiento en el mundo legal para tratar debidamente los actos de acoso, y lograr que se den las sanciones respectivas cuando ello ocurra.

17 DENUNCIAS EN LO QUE VA DEL AÑO

En comunicación con este Diario, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) informó que desde el 23 de julio del año pasado –cuando entró en vigor el reglamento que exige la creación de los comités– ha realizado 14 capacitaciones a escala nacional sobre la materia.

Algunas de estas fueron en Áncash, Callao, Junín, Lima, Piura y San Martín. En ese sentido, la entidad indicó que ayer realizó orientaciones a distintas empresas en el país para promover el cumplimiento de la norma.

La Sunafil agregó que son 17 las denuncias por hostigamiento sexual que ha recibido por parte de trabajadores en lo que va del 2020. El año pasado fueron 69.

Cabe precisar que la cifra reportada por el Ministerio de Trabajo sobre denuncias por la misma materia en el 2019 es de 481 en total. Esto se debe a una mayor cantidad de canales de recepción que la cartera maneja.