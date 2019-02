Toyota: “En ciudades de alto tráfico como Lima los autos híbridos son la solución"

Una vez al año, el estadounidense Steve St. Angelo, CEO de Toyota Motor Corporation para Latinoamérica y el Caribe, visita cada uno de los mercados a su cargo para ser parte de la reunión anual que organiza el fabricante japonés con ejecutivos, ‘dealers’ y concesionarios locales. La semana pasada fue el turno del Perú y, durante su corta estadía, el ejecutivo expuso sobre el futuro de la movilidad y su impacto en el mercado automotor, tema que también profundizó con Día1.

Mostró, además, su preocupación ante la inactividad frente a las nuevas tecnologías de motorización más limpias, el tráfico y la falta de cultura vial.

¿Qué implica la movilidad en el sector automotor?

La movilidad tiene ocho pilares y uno de estos es el auto compartido, negocio en el que hemos incursionado en Argentina y ya estamos en proceso de implementar en Brasil. Pero también lo son la inteligencia artificial y la conectividad y la electrificación, que incluye los vehículos a hidrógeno, entre los principales. En este último punto es importante preguntar ¿qué está haciendo el Perú para prepararse? ¿Existen estaciones de recarga o alguna red eléctrica para manejar un número masivo de vehículos eléctricos? ¿Las universidades y colegios están hablando de estas nuevas tecnologías?

Ciertamente el Perú está rezagado en temas de infraestructura relacionada a estas nuevas tecnologías. Pero, ¿qué está haciendo Toyota al respecto? ¿Han tenido acercamientos con las autoridades peruanas?

No, el propósito es simplemente abrirle los ojos a los concesionarios sobre cómo deben preparar sus tiendas y a su equipo de trabajo. Pero, este no solo es un tema de Toyota sino que afecta a todo el sector automotor. Entonces, el propósito de esta reunión es que traten de comprender que existen estos ocho pilares para la movilización y que van a tener que empezar a tener discusiones con las autoridades al respecto, aunque no solo es un tema del Gobierno, sino también de los colegios. He manejado en Lima en los últimos días y tenemos que trabajar con el tráfico que es de terror. La gente tiene que ser respetuosa y obedecer las reglas. La sociedad tiene que cambiar. Podemos tener vehículos autónomos pero así como la gente maneja estos vehículos chocarían.

¿Cuál será el costo de no hacerlo?

Si no se hace nada vamos a quedar rezagados en comparación al mundo. Para el 2030 Toyota tendrá un millón de carros 100% eléctricos y para el 2050 ya no tendremos autos a gasolina o diésel. Incluso el Hilux Fortuner tendrá versión híbrida, eléctrica y de hidrógeno.

En el caso del Perú ¿cuál es el objetivo?

En general, lo que me preocupa en términos de esta movilización es, simplemente, la red eléctrica que hay en el Perú y en sí en Latinoamérica. En Sao Paulo, donde vivo, cada vez que llueve hay cortes eléctricos. Entonces, creo que será más difícil para países que no cuenten con la infraestructura poder implementar muchas de estas ideas referentes a la movilidad. Se tiene que empezar a pensar en cómo reforzar las redes eléctricas, en la ubicación estratégica de centros de recarga, entre otros. La estrategia del auto híbrido es un excelente primer paso y hasta quizá el punto final en algunos países.

¿Considera que falta voluntad política?

No, creo que es la falta de conocimiento. La gente no entiende que los híbridos se autorrecargan y que no se necesita hacer mejoras muy caras en la infraestructura, porque esta tecnología ha sido probada y comprobada. En ciudades de alto tráfico como Lima y Sao Paulo, los autos híbridos son la solución perfecta. Entonces, el Gobierno Peruano y otros [de Latinoamérica] deberían hacer que la compra de autos híbridos sea más atractiva. En Argentina, por ejemplo, hay estacionamientos y hasta carriles especiales. Esto no cuesta dinero, pero hace atractivo el tener un auto hibrido.

A la fecha, Toyota ha vendido más de 11 millones de autos híbridos y en Brasil fabricaremos el primer auto híbrido a etanol. Este será el híbrido más limpio del mundo y no requiere ninguna infraestructura en particular, ni estación de recarga. Considero que el etanol es el combustible ideal para el futuro del Perú.

Lamentablemente el precio de un auto híbrido sigue siendo una barrera de entrada en países como el Perú.

No necesariamente. En Argentina hemos lanzado un Lexus en versión híbrida que con los incentivos impositivos termina siendo muy competitivo respecto a un auto a gasolina.

1. Durante el 2018, Toyota alcanzó las 28.448 unidades inmatriculdas, 4,2% menos de lo registrado en el 2017, según la Asociación Automotriz del Perú.



2. En tanto, Hyundai y Kia cayeron 20,3% y 16,9%, respectivamente.

En mayo pasado, precisamente, el Gobierno Peruano exoneró a los autos híbridos y eléctricos del Impuesto Selectivo al Consumo. ¿Considera que este es un primer paso para incentivar la demanda?

Sí, con la exoneración del ISC nuestro primer auto híbrido en el Perú, el Priux, ahora está muy cerca al precio del Corolla de la gama más alta.

¿Este año lanzarán nuevos modelos híbridos?

Sí, la nueva RAV4 vendrá en versión híbrida y a un precio muy competitivo respecto a la de gasolina. Esta llegará en marzo próximo. Además, durante el primer semestre de este año lanzaremos también el Toyota Corolla hatchback híbrido. En el 2025 todos los modelos de Toyota tendrán una versión híbrida, esa es la meta de la compañía.

Hoy, el 50% de todos los Lexus que se vendieron el año pasado en Latinoamérica fueron híbridos. En Brasil, nuestros vehículos de la marca Lexus serán 100% híbridos. El mundo está cambiando y no hay que rezagarnos.

Toyota tiene 27 años siendo el líder en el mercado peruano; sin embargo, en los últimos años la brecha con sus principales competidores se ha acortado ¿Esto les preocupa?

Nos encanta la competencia. Pero 27 años de manera consecutiva siendo los primeros, nos pone contentos y orgullosos del trabajo que está haciendo nuestro equipo en el Perú. En el 2018, además, la brecha con las otras marcas se amplió e incrementamos nuestra participación de mercado.

La brecha se amplió en el 2018, porque Hyundai cayó de manera importante, pero en unidades vendidas Toyota también redujo sus ventas.

Pero, igualmente, estoy muy orgulloso del trabajo del equipo y de los concesionarios. Le estamos poniendo mucho más énfasis a la atención al cliente.

Y para este 2019, ¿cuál es la meta?

No podemos divulgar cuales son nuestros objetivos, pero no perseguimos la participación de mercado ni las ventas. Nuestro foco es la satisfacción del cliente, queremos asegurarnos que nuestros autos tengan la más alta calidad, confiabilidad y durabilidad. No somos perfectos, pero vamos a trabajar mucho más fuerte para serlo. Sé que hay nuevas marcas que están entrando, pero los compradores peruanos son inteligentes, por un lado está el precio y por otro el valor. Cuando compran un Toyota le damos el mejor valor por su dinero.

Mencionó, en un inicio, que ya están en Argentina con movilidad compartida, ¿cuándo podría aplicarse en Perú?

Honestamente la discusión de hoy fue un punto de partida para empezar a analizar qué cosas son las que queremos hacer en el Perú, Toyota es una empresa muy conservadora y lo que hacemos es implementar un proceso o una tecnología y luego nos aseguramos de que funcione de manera efectiva y eficiente. En Argentina estamos en una etapa muy temprana todavía para saber si compartir autos será exitoso. No hay fechas establecidas en el Perú, pero puedo decir que llegará a toda Latinoamérica.