Cada 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua para recordar la importancia de este recurso para la vida. Este año en particular, se hacen más visibles las brechas que aún tenemos en cuanto a acceso al recurso y su calidad.

Lavarse las manos es esencial para contener no solo la propagación del COVID-19, sino de muchas otras enfermedades infecciosas. Sin embargo, casi tres mil millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua y en el Perú, mas de siete millones de personas no tienen acceso al agua potable.

Pero el agua también es vital para el desarrollo económico. Todas las actividades económicas dependen del agua, y la demanda por el recurso se incrementa, en la medida que la población también crece. Si agregamos el factor del cambio climático, que provocará una reducción de la fuente de recursos hídricos en algunas zonas y, por otro lado, traerá eventos climáticos extremos como inundaciones, y sequías, nos daremos cuenta que es muy riesgoso planificar nuestro crecimiento, sin tomar en cuenta una estrategia seria sobre el agua.

Hoy se celebra el Día Mundial del Agua. (Foto: GEC)

Por ello, el recurso hídrico debe estar en la planificación del desarrollo y en la agenda de políticas públicas prioritarias. Una revisión al reciente informe publicado por nuestra Escuela de Gestión Pública y las Naciones Unidas sobre los ODS de la Agenda 2030 y los Planes de Gobierno revela que, de los 18 planes de gobierno analizados, tres no mencionan al recurso hídrico y solo nueve proponen de manera específica soluciones para asegurar el acceso universal, haciendo, en la mayoría de casos, especial énfasis en las zonas rurales, que son las que más carecen de agua potable, y solo cuatro planes enfocan propuestas en materia de aprovechamiento de agua en la agricultura.

Respecto de la meta vinculada al tratamiento de aguas residuales, solo ocho planes la tienen en cuenta, y apenas una de ellas aborda una propuesta específica para construir plantas de tratamiento.

Sin duda, esto revela que la importancia del recurso hídrico no está siendo tomada en cuenta en su real magnitud. Planificar un crecimiento de la agricultura de exportación, que se ubica básicamente en la costa, no será sostenible sin una estrategia que permita tener agua de manera permanente. No planificar inversiones que permitan el reuso de aguas residuales para actividades productivas diversas de acuerdo a parámetros establecidos, significará seguir desperdiciando el agua, un recurso escaso al que se le podría sacar mucho más valor.

No considerar acciones que permitan conservar el agua en las partes altas de las cuencas, nos llevará a que las ciudades tengan cada vez más problemas para abastecerse de agua y estén más expuestas a peligros de inundaciones y huaicos . Está claramente demostrado que acciones de prevención son mucho menos costosas que la rehabilitación o reconstrucción.

No dejemos que la miopía de nuestros futuros gobernantes ponga en riesgo nuestro desarrollo. La gestión del agua debe estar en la agenda de prioridades nacionales del país.