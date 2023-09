El presidente de Petro-Perú, Pedro Chira, sostuvo que la operación al 100% de la Nueva Refinería de Talara (NRT), permitirá una reducción del contenido de azufre de los combustibles importante, de 3.000 partes por millón (ppm) de azufre a menos de 50 ppm de azufre y que dentro de dos años pasará a 10 ppm (Setiembre 2025) y con esta última reducción estamos desapareciendo el contaminante como país, lo cual tendrá un alto impacto positivo en la salud nacional y que impactará en las cuentas fiscales.

Estas afirmaciones preocupan, teniendo en cuenta que, en el Perú desde el 1 de enero del 2018, el contenido de azufre en los combustibles que se comercializan no debe superar las 50 ppm de azufre. Un nivel compatible con los estándares de la tecnología Euro IV, sin dejar de mencionar que para que se logre esta norma, tuvo que pasar por más de 10 postergaciones.

La principal contaminación del aire la da el transporte y solo en Lima y Callao, acorde a un estudio de la Universidad de Boston, por esta causa se ha reducido en 4,5 años de vida de la población; sin dejar de mencionar los gastos que realizan las familias y el Estado para las enfermedades respiratorias.

Es por esta razón que el Ministerio de Energía y Minas desde mayo 2021 a través del D.S. 014-2021-EM estableció que, en el Perú, desde el primer trimestre del 2024, el contenido de azufre en los combustibles será de 10 ppm de azufre, un nivel compatible al Euro VI, preocupado por la salud de la población y los impactos positivos que generaría en los gastos de medicamentos, caja fiscal y sobre todo en su calidad de vida.

Para todos los que hemos trabajado en el sector público, sabemos de la importancia de cumplir y hacer cumplir las normas, y más las que tienen un impacto positivo para la población. Me causa preocupación y muchas interrogantes, partiendo que Petro-Perú es una empresa pública y debe cumplir las normas, entonces ¿Las declaraciones de la presidencia de Petro-Perú son un aviso al incumplimiento de la normativa vigente? ¿Se tendrá que realizar algún gasto adicional para que la NRT produzca combustibles de 10 ppm – Euro VI?, ¿Cuál será la posición del Ministerio de Energía y Minas?

Para lograr el procesamiento de combustibles de 10 ppm – Euro VI se deben hacer modificaciones en las refinerías existentes y las mismas debieron empezar (al menos como proyectos) desde mayo 2021 y ser supervisadas por el Osinergmin. Entonces se entendería que ¿Osinergmin viene supervisando su cumplimiento? ¿Cuántas empresas vienen cumpliendo y cumplirán con el plazo dado en la normativa vigente? ¿El Osinergmin cuenta con personal propio y/o empresas para supervisar las refinerías?

El otro aspecto que no hemos resaltado es que la incertidumbre que tiene la implementación de la normativa para el Euro VI, afecta al sector automotriz y a todos los usuarios que deseen adquirir un vehículo desde el próximo año. Debido a que las empresas automotrices deben hacer pedidos de los vehículos con mucha antelación indicando el tipo de combustible que se comercializa en cada país, en este caso, una demora en la definición de la fecha de entrada del Euro VI, nos puede condenar a no tener vehículos, a perder fuerza laboral y afectar a una de las industrias mas formales que tiene el país; porque no se puede traer un vehículo Euro VI (que se utiliza en todo el mundo) y echarle combustibles Euro IV, eso afecta en el desempeño del vehículo y sobre todo al usuario final.

Urge que el Osinergmin, Petro-Perú y el Ministerio de Energía y Minas se pronuncien y que el país implemente una comisión para definir el Transporte Sostenible.