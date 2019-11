Amazon adelanta la euforia del Black Friday publicando su lista de descuentos con una semana de anticipación. Esto, con un enfoque especial en sus dispositivos, ya que desde ahora se pueden ver los descuentos específicos. La gigante de Jeff Bezos permitirá comprar con los descuentos en línea, no uno sino 7 días, entre el 22 y el 29 de noviembre. Sin embargo, los días de grandes ofertas no concluirán tan rápido porque el 2 de diciembre será el Cyber Monday, otro día donde el e-commerce rebajará sus precios en muchos casos en más de la mitad.

► El plan de Amazon para que Alexa esté “en todas partes” y se anticipe a lo que quieres

► Black Friday: Peruanos moverán más de US$10 millones en compras, con miras a Navidad 2019

La pregunta es ¿cuándo empezó todo? La respuesta no está muy clara porque hay varias teorías presentes acerca del comienzo del festín de los descuentos. Lo que sí es cierto es que nació en Estados Unidos.

Hay tres teorías predominantes, la primera siendo que empezó en la década de los 60 en Filadelfia. Según informó CNN fue ahí cuando miles de compradores llegaron a la ciudad los días posteriores a la celebración de Acción de Gracias porque la ciudad había estado promoviendo grandes ofertas antes del partido del sábado entre el Ejército y la Marina. Fue tanta la gente que acudió a la ciudad, que los policías tuvieron que trabajar doble turno ya que las aceras estaban intransitables y por eso se le acuñó el término Viernes Negro. Otra teoría es que el Black Friday comenzó en 1869 cuando un 24 de septiembre dos financieros de Wall Street no consiguieron obtener beneficios y el mercado entró en bancarrota, según History Channel.

Finalmente, la revista Forbes presenta una distinta perspectiva a la locura de las compras. Según la revista, el día donde más se compra en el año no es el Viernes Negro, sino el 22 de diciembre. Así que no hay porque perder la cabeza si uno no logra comprar ese día. También sostiene que el Viernes Negro no es tan increíble como parece porque las marcas sólo descuentan una mínima variedad de sus productos y que los verdaderos y grandes descuentos se dan la semana posterior a Navidad.

Si quieres darle un vistazo anticipado a los descuentos por cada categoría que ofrece Amazon, mira las tablas a continuación: