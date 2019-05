Día de la Madre: ¿Cómo no afectar tus finanzas con compras de último minuto?

Faltan pocos días para celebrar el Día de la Madre y muchos todavía estamos buscando el regalo perfecto. Hay muchas ofertas que nos bombardean por todos lados; sin embargo, tomar una decisión impulsivamente por estar contra el reloj podría perjudicar nuestras finanzas en los próximos meses.

En esta fecha, la mayoría de las compras se realiza con tarjetas de crédito, el cual corresponde al 77% de los pagos efectuados, dato que se ha ido incrementando desde años anteriores, según Leslie Passalacqua, presidenta del Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Frente a ello, ¿qué debemos considerar para no sobreendeudarnos y no salir del presupuesto que somos capaces de asumir para sorprender a mamá en su día? Revisa los consejos a continuación ya sea que uses o no tu tarjeta de crédito.

USA TUS AHORROS

Cuando hagas el presupuesto del mes de mayo recuerda agregar a tus gastos el regalo de mamá; así puedes usar dinero del monto líquido que te queda como ahorros para el regalo, aconseja Matías Fernández, country manager de Solven.

Si tienes hermanos puedes comprar el regalo con ellos. Así mamá verá la unión que existe entre todos por hacerla feliz. (Foto: GEC)

De esta manera, por ejemplo, si decidiste gastar S/200 en el regalo, vas a saber que puedes buscar productos que no pasen ese valor.



COMPARA PRECIOS POR INTERNET

Si ya tienes una idea de lo que a tu mamá le gustaría, empieza por consultar los precios del regalo por internet. Muchas tiendas tienen catálogos online y al revisarlos vas a poder comparar precios.

Algunas veces un mismo producto puede estar 10% menos que en otra tienda; además con tarjetas de tiendas por departamento puedes ahorrar hasta el 20% o más.



NO ABUSES DE LAS TARJETAS

Si bien es cierto, muchas tiendas por departamento y algunas tarjetas en particular tienen ofertas, pero no te emociones comprando por doquier ya que cuando llegue tu estado de cuenta mensual, alerta Fernández.

Si sabes que no te alcanzará para cancelar tu deuda en un solo pago, opta por comprar en cuotas. (Foto: USI)

Por ello, en primer lugar, evita pagar intereses, recomienda el ABC de la Banca del BCP. Si no tienes una deuda anterior, intenta pagar el monto total del regalo o de tu deuda antes de la fecha de pago, y así evitarás pagar intereses.

Recuerda que pasada esta fecha si se te cobrarán, por lo que es recomendable que pongas siempre un recordatorio en tu celular.

De otro lado, también es importante elegir pocas cuotas. Si sabes que no te alcanzará para cancelar tu deuda en un solo pago, opta por comprar en cuotas.

Recuerda que, a más cuotas, tendrás que pagar más intereses, ya que alargarás tu deuda por más tiempo. Por ello, el ABC de la Banca de BCP recomienda elegir la menor cantidad de cuotas posible.

Además, Sergio Soto, gerente de marketing de Equifax, aconseja utilizar solo una tarjeta de crédito al pagar tus compras por el Día de la Madre. De esta forma, pagarás menos intereses, podrás tener un mejor control de lo que debes pagar y evitarás el sobreendeudamiento.

NO RETIRES DINERO

Al pagar el regalo o el almuerzo este domingo es preferible que lo hagas directamente con la tarjeta de crédito y evites retirar dinero. Por lo general, sacar efectivo suele tener una de las tasas más altas de interés y tu deuda se podría incrementar más de lo que crees, añade el ejecutivo de Equifax.

EVITA USAR TARJETAS EN DÓLARES

Si tienes la opción de comprar el regalo en dólares, evita usar la tarjeta de crédito y más bien cámbielo en una plataforma digital, según billex.pe. A la fecha existen muchas empresas dedicadas al cambio de divisas por internet.