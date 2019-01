Si bien las entidades financieras recomiendan discreción al utilizar la clave secreta de la tarjeta de crédito o débito, las operaciones bancarias que los clientes no reconocen haber hecho también pueden haber sido responsabilidad del banco.

Según datos al tercer trimestre del 2018 de la SBS, los productos con más reclamos por los usuarios son las tarjetas de crédito (48%), las cuentas de ahorro (17%) y las tarjetas de débito (10%).

“Las operaciones no reconocidas, donde no se encuentre responsabilidad del cliente, deben ser respondidas, porque los bancos están obligados a no ver vulnerados sus sistemas de seguridad por intromisión de terceros”, dijo Julio Rasmussen, gerente de división de productos, banca, personas y microfinanzas del Banco Pichincha.

¿En qué casos aplica esto? A continuación, conoce los ocho casos donde el banco debe asumir los costos de reparar a un cliente que sufrió una debe asumir los costos clonación en sus cuentas bancarias y no reconoce la operación.

1. Tras anular su tarjeta

Las operaciones realizadas luego de que la entidad financiera fuera notificada del extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, son montos que el banco debe devolver a sus clientes.

2. No hay servicio

​Si le sustrajeron las tarjetas, llamó para cancelarla, pero el área de servicio al cliente no contestó. Este caso también califica para una devolución, debido a que las empresas bancarias deben poseer la infraestructura y sistemas de atención las 24 horas del día, todos los días del año, propias o terceras, que permitan a los usuarios comunicar el extravío o la sustracción de la tarjeta, de su información, los cargos indebidos y las operaciones que los usuarios no reconozcan.

3. Al ser clonada

Cuando las tarjetas hayan sido objeto de clonación, debe llamar a su banco y reportar el delito para que su tarjeta sea cancelada. “Con esto evitará que los delincuentes realicen otros cargos”, afirmó Rasmussen.

4. Canales defectuosos

Las entidades son responsables por los defectos de sus cajeros automáticos, canales online u otros sistemas puestos a disposición de los usuarios para efectuar operaciones. “En casos de anulación, las empresas comunican a los establecimientos afiliados la invalidez o sustitución de las tarjetas”, añadió Rasmussen.

5. Cajeros manipulados

En caso los cajeros automáticos hayan sido manipulados con elementos introducidos a sus ranuras, o en los ambientes en que estos operan. No importa si los cajeros automáticos están a nombre de la empresa titular u otra operadora.

6. Suplantación

​Cuando se haya producido la suplantación del usuario en oficinas, el dinero puede ser devuelto. “A los delincuentes solo les basta contar con DNI falso para poder solicitar una tarjeta de Crédito. Al respecto, los bancos están incorporando el sistema de control biométrico en oficinas, lo que ha reducido a cero el número de casos de suplantación en oficinas”, dijo Julio Rasmussen.

7. Pagos menores

​A las operaciones denominadas micropagos, que son aquellas por montos pequeños que no exigen clave secreta u otro medio de autenticación del usuario que realiza el consumo. Estas operaciones han de haber sido pactadas con el titular a fin de establecer el monto máximo por operación.

8. Vencimiento

​Las operaciones realizadas luego de la cancelación de la tarjeta o cuando esta haya expirado, es motivo para que se califique como una operación no reconocida.

En caso el usuario de la tarjeta no se encuentre conforme con los fundamentos efectuados por la empresa para no asumir responsabilidad por las operaciones efectuadas, podrá presentar un reclamo o denuncia, de acuerdo con lo establecido por el marco normativo vigente. “En este caso puede acudir a Indecopi o a la Defensoría del asegurado”, dijo Julio Rasmussen, del Banco Pichincha.

De otro lado, existen los seguros de protección de tarjetas que repara los daños que un usuario no reconoce haber hecho.