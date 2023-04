Los despachos de bacalao de profundidad en enero del 2023 sumaron US$ 387 mil 658, cifra que indicó una contracción de -25% en comparación al mismo mes del 2022 (US$ 517 mil 895), reportó la Gerencia de Servicios e Industrias Extractivas de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Este producto hidrobiológico se exportó de forma exclusiva a los EE.UU., ingresando a los puertos de Los Ángeles (US$ 207 mil 813) y Miami (US$ 179 mil 845).

Según cifras del Sistema de Inteligencia ADEX Data Trade, el primer mes del año se comercializó en el exterior 13 mil 317 toneladas de este recurso, mientras que en enero del 2022 lo enviado fue 17 mil 104 toneladas.

El bacalao se envió básicamente en la presentación de fresco y se transportó vía aérea desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Las principales empresas exportadoras de esta especie fueron Agromarina del Perú, Armavi, J & S Chanpez, Peruvian Seabass y Pesquera MKL.

Cifras anuales

Entre enero y diciembre del 2022, la exportación de bacalao de profundidad alcanzó US$ 5 millones 086 mil, una variación positiva de 84.2% en comparación al 2021, cuando se obtuvo US$ 2 millones 760 mil. Si bien se exportó principalmente en fresco (US$ 4 millones 925 mil), también se despachó en congelado y aceite.

El monto alcanzado el 2022 es el más importante de los últimos 5 años, el 2018 se obtuvo US$ 2 millones 925 mil, el 2019 se contrajo a US$ 2 millones 393 mil, el 2020 retrocedió a US$ 1 millón 253 mil, el 2021 se incrementó a US$ 2 millones 760 mil y el 2022 logró la cifra de US$ 5 millones 086 mil.