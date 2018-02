Casi tres semanas después de que el Gobierno pusiera fin al periodo de trato directo que venían sosteniendo con Kuntur Wasi a raíz de la terminación del contrato de concesión del Aeropuerto Internacional de Chinchero, la empresa ha confirmado que llevará el caso a un arbitraje internacional en contra del Perú.

Cabe recordar que en julio del 2017 y tres años después de haber sido firmado, el contrato de concesión fue resuelto unilateralmente por el Gobierno ante la negativa del consorcio de llegar a un entendimiento en buenos términos (según comunicado del MTC).

Así, la empresa argumenta hoy que ello se realizó amparándose en la causal de Interés Nacional, pero la misma no se fundamentó conforme al contrato y por tanto no surtió efectos jurídicos y el mismo se mantuvo vigente.



"Esta lamentable circunstancia se generó debido a que el gobierno enfrentó (y enfrenta hoy) una situación política interna. Sin embargo, en un Estado de Derecho, no es una causal válida para terminar un contrato", explicó Kuntur Wasi en un comunicado.

Enseguida la empresa argumenta que -dado los incumplimientos del Gobierno, y el fin del trato directo- se ve en la obligación de resolver el Contrato por incumplimiento del Estado y de continuar la resolución de la controversia en un arbitraje internacional.

Finalmente, Kuntur Wasi anuncia que entregará los terrenos para la construcción del aeropuerto, así como los estudios detallados de ingeniería "dentro del marco legal que el Contrato permite, aun cuando a la fecha, la empresa no ha recibido pago alguno en contraprestación por parte del Estado".

Al ser consultado sobre el tema en un acto público, el presidente Pedro Pablo Kuczynski dijo a periodistas que el consorcio “tiene derecho hacer eso, por eso existen los arbitrajes”, según informó Reuters.

El plan para construir el aeropuerto fue cuestionado luego de que la Contraloría de la República hallara irregularidades en unas adendas al contrato. Esta situación provocó la renuncia del entonces ministro de Transportes, Martín Vizcarra. El Consorcio Kuntur Wasi está conformado por holding argentino Corporación América y el peruano Andino Investment Holding. El costo de construcción del aeropuerto ascendía a US$ 520 millones.

