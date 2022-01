El ex ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, cuestionó al Gobierno al señalar que está dando “mensajes triunfalistas” cuando el panorama económico para el país aún se torna sombrío tras la pandemia del COVID-19.

“Que el Gobierno deje estos mensajes triunfalistas porque se le viene un gran problema”, dijo Segura en entrevista con Latina. El economista refirió que el Ejecutivo debe prestar atención al escenario externo, que podría no ser tan optimista tras la pandemia, además de brindar mejores condiciones para la inversión privada.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) prevé que la economía crezca alrededor de 3% este año, aunque podría ser “mucho optimismo”, según Segura.

“Tiene que redefinirse el Gobierno y eso pasa por el presidente. Desde hace tiempo se habla sobre cambios en el gabinete pero no se hace. La política fiscal está siendo muy poco transparente”, añadió.

Segura recordó que el Banco Central de Reserva (BCR) ha mencionado que la inversión privada podría crecer 0%, mientras que algunas consultoras prevén que el crecimiento sea negativo.

El ex titular del MEF también criticó al actual ministro de Justicia y Derechos Humanos por dejar entrever que se deberían declara nulos algunos contratos con empresas privadas o llegar hasta arbitrajes internacionales.

“Se le debe prestar atención [a Aníbal Torres]. Si no ha tenido impacto es porque no se le presta atención. El Ministerio de Economía mudo ante una invasión de esa naturaleza. Son negativas esas señales del ministro de Economía no diciendo nada, dejando que la concesiones se caigan”, afirmó.

En relación al dólar, Alonso Segura apuntó que su depreciación está relacionada a factores externos, así como a una menor incertidumbre política entre los inversionistas.

“[El dólar] ha venido descendiendo, no a nivel de abril de 2021, pero ha descendido. Una parte del descenso es porque otras monedas han subido ante el posible retiro de estímulos que se prevé de parte de Estados Unidos. Otra es porque creen que iba a haber otra Asamblea Constituyente, una Nueva Constitución, pero los inversionistas se han dado cuenta que eso no se va a poder hacer”, puntualizó.

