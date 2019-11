La presidenta de la Confiep, María Isabel León, pidió disculpas por la crisis reputacional que sufre el gremio por las campañas de propaganda en 2011 y los aportes a campañas políticas desde el empresariado.

“Pido disculpas porque toda la presentación que traje la he tenido que tirar al tacho. No me siento capaz ni con fortaleza de hablar de códigos de ética y anticorrupción con todo lo que estamos viendo. Eso sería vergonozoso”, señaló la líder gremial en su ponencia en la CADE Ejecutivos 2019.

La titular de la Confiep exigió la renuncia de los empresarios que han cometido actos irregulares.

“Tengo tres millones seiscientos cincuenta mil razones para pedirles a estos empresarios que han hecho las cosas de manera irregular que den un paso al costado”, subrayó María Isabel León.

Como se recuerda, el presidente de Credicorp, Dionisio Romero, declaró ante la fiscalía que entregó US$3,65 millones para financiar la campaña de Keiko Fujimori en 2011.

“Corrupción nunca más, caiga quien caiga. Justicia para todos por igual, pero sin excesos”, añadió la presidenta de Confiep.

Desde el sector privado, hizo un llamado a actuar “de manera ética, correcta, cuando nos ven y cuando no nos ven”.

Por otro lado, invocó a que los poderes Ejecutivo y Legislativo “usen los fondos que se generen desde el sector privado para que se hagan las cosas bien”.