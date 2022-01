Conforme a los criterios de Saber más

Como todos los años, el inicio de la temporada de verano despierta el interés en la capital por el alquiler de casas y departamentos de playa. Este 2022, ante la relativa flexibilización de las medidas sanitarias frente a años previos, se espera una mayor ocupación de la oferta que en su mayoría se ubica en los balnearios de Asia, Punta Hermosa y San Bartolo.

Freddy Ayala, consultor senior del área de investigación de Colliers, explica que si bien hoy se registra una nueva alza de contagios del COVID-19, esta no afectaría la demanda ni la ocupación. “La oferta temporada ya está separada y alquilada desde noviembre del 2021. Se espera que las restricciones para el acceso a playas no sean tan estrictas, ello podría reducir la demanda para alquileres semanales”, explicó. No obstante, con la mayor demanda, los precios también revelan un incremento.

Precios por contrato

El incremento de precios se observa principalmente en la oferta de casas de playa. “Tras las restricciones del 2020 y 2021, las personas están buscando aprovechar este verano y las casas de playa tienen la facilidad de ser más cómodas y amplias. Al haber mayor preferencia por esta oferta, el precio sube”, explica Ayala.

Se trata de viviendas que van desde los 90 hasta los 450 metros cuadrados, con amplias áreas verdes y piscina. El precio promedio de alquiler por toda la temporada 2022 es de US$12.155, un 13,7% más frente al alquiler promedio en el 2021. Se pueden encontrar precios por temporada desde US$ 3.500 en la playa Chocalla en el distrito de Asia y de US$ 21.600 en la playa Misterio, también en el distrito de Asia.

Kalani, uno de los proyectos inmobiliarios de casas de playa para venta que tiene hoy la inmobiliaria Desarrolladora. (Foto: Difusión)

En tanto, la renta mensual tiene un precio promedio de US$ 4.636 y evidencia un incremento de 13,5% frente al 2021. Finalmente, el precio promedio por un alquiler semanal es de US$1.594, lo que representa un incremento de 8% frente al año previo con posibilidades de alquiler desde los US$ 800.

Oferta y precios de las casas de playa para la temporada 2022. (Fuente: Colliers / Infografía: Jean Izquierdo)

Departamentos

Por el contrario, en el caso de los departamentos de playa, Ayala advierte que la demanda es más moderada y se orienta mayormente a un alquiler semanal. Ello ha llevado a que su oferta, para este 2022, se reduzca en un 40% frente al año previo y que los precios también sean menores.

Es así que esta oferta, que va desde los 45 metros cuadrados, tiene un precio de alquiler promedio de US$8.674 por temporada, reflejando un descenso de 8,7% frente al 2021. La renta mensual maneja un precio promedio de US$2.809 con opciones de alquiler desde los US$625 en la playa Arica en el distrito de Lurín.

Nuevos proyectos

Por otro lado, la oferta para compra también muestra un mayor dinamismo. En marzo de este año, Inmobiliaria Desarrolladora lanzará Kala, su cuarto condominio de playa con 191 casas de un metraje de 68 metros cuadrados de área techada, tres dormitorios, terraza y a precios que bordean los US$139.000 por unidad.

Kalúa, proyecto ubicado en la playa Puerto Viejo al sur de Lima que se entregó a inicios del 2021, ya logró la venta de 140 de las 193 casas de playa que conforman el condominio. Antonio Espinosa, director de nuevos negocios de la inmobiliaria, comenta que se continuará apostando por este tipo de oferta. “La demanda sigue siendo atractiva y está impulsada por jóvenes entre 25 y 35 años que buscan una segunda vivienda. Hay interés por oferta de entrega inmediata”, asevera.

Otro de los proyectos ambiciosos al sur de Lima es San Marino, un condominio con marina ubicado cerca a la bahía de Paracas y que permitirá a los propietarios tener un espacio propio para albergar yates privados.

Proyecto San Marino, en Pisco. (Foto: Difusión)

Gonzalo Barandiarán, director del proyecto, comenta que este año ya se concluyó con la construcción de los muelles y la laguna interior.

“Este año se concluirá con la habilitación y la construcción de las viviendas y demás ambientes. El lanzamiento está previsto para el 2023, pero hoy ya tenemos una preventa superior al 30%”, explicó.

