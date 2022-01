Conforme a los criterios de Saber más

Tras 21 meses con las luces de los escenarios apagadas, los grandes conciertos se preparan para volver poco a poco en el Perú. El anuncio de los conciertos de Coldplay ( septiembre) y de Louis Tomlinson (junio) emocionaron al público–que arrasó con las entradas puestas a la venta– y son la señal de que a pesar del contexto, la industria mira con ilusión al 2022, pero pisa con cautela.

LEE TAMBIÉN | H&M descarta cierre definitivo de su local en Jockey Plaza tras desprenderse candelabro

La mayor parte de los conciertos anunciados hasta el momento están apuntando sobre todo al segundo semestre, dado que muchas de las productoras son conscientes de que la variante ómicron marcará los primeros meses del 2022 (en el Perú ya se oficializó el inicio de la tercera ola y medidas más restrictivas). Y a que “los países de la región como Chile, Argentina, Brasil y Colombia deben estar en una situación similar para ser parte de las giras internacionales”, explica Jorge Fernández, presidente del Sector de Espectáculos Artísticos, Culturales y Afines (ARENA) de la Cámara de Comercio de Lima.

“Las productores han tenido que arriesgarse [para hacer sus anuncios del 2022], el que es empresario de verdad se arriesga. Cada productora tiene su sensación de lo que pasará”, comenta.

Coqui Fernández, director de Move Concerts, agrega que además de su optimismo en la reactivación del sector, supo que era el momento de retomar porque las cinco o seis agencias mundiales que representan a todos los artistas a nivel global siguen trabajando, por lo que para volver a traer artistas había que dar el primer paso. Anunciar su primer show (Louis Tomlinson, ex One Direction) para el 2022 en junio no fue simple intuición, el seguimiento y análisis de la crisis sanitaria ha sido muy relevante.

(Infografía: Jean Izquierdo)

“Move Concerts siempre se ha caracterizado por la prudencia, pudimos vender más, pero decidimos vender 7 mil entradas en un recinto con aforo de 23.500. Esperamos ampliar en marzo por la alta demanda que hubo, para ese entonces habrán nuevas directivas para nuestro sector”, indica Coqui, cuyo último concierto fue el homenaje de Soda Stereo (26 mil asistentes), en marzo del 2020.

Coldplay, por su parte, regresará después de seis años al país. El ‘sold out’ fue casi instantáneo con alrededor de 40 mil entradas vendidas para el Estadio Nacional, a pesar de la incertidumbre sanitaria actual.

Alberto Menacho, director general de la productora Artes, confía en que la situación estará mejor para ese entonces. “Estamos apostando por aforo completo en una sola fecha, es una gira mundial. Nosotros nos vamos a ceñir a las instrucciones del Ministerio de Salud (Minsa), pero yo creo que vamos a estar en una situación más abierta”, comenta a Día1. El éxito de la venta de entradas de Coldplay lo atribuye tanto al gran recuerdo del show del 2016 y a que la gente quiere volver a los conciertos. En el caso de cualquier eventualidad, la postergación sería la opción, pero confían en que no será necesario.

Coldplay hizo vibrar a todo el público peruano con su presentación del 2016. De acuerdo a Menacho, son unas 150 personas las que llegan con la banda. (Foto: Diego Toledo-Songoro Media)

De acuerdo de Coqui, los asistentes habituales a conciertos son una masa considerable de 1 millón de personas en nuestro país.

Aunque hay un gran público que busca el retorno a los conciertos, el ejecutivo ve con un poco de cautela los primeros cinco meses del año, por lo que no realizará en esas fechas. “Con el respeto a los colegas que sí se están arriesgando antes y que espero les vaya muy bien, yo recién evaluaría con mucho detenimiento hacer algo en mayo”, comenta.

Para el primer trimestre del año hay artistas como Rauw Alejandro (8 de marzo) o festivales como Noche de Salsa 11 (febrero) que ya se han anunciado con expectativa.

Costos y tipo de cambio

El alza del tipo de cambio es un factor que impacta en las productoras, comentan los entrevistados. “El principal costo, que es el artista, se paga en dólares y ahora ha subido medio punto (frente al 2020), mientras la ganancia es en soles. Además, los proveedores locales han subido precios porque sus costos han aumentado”, detalla Coqui. Para contrarrestar, sostiene, normalmente subir el precio de las entradas sería una posibilidad pero, en este contexto, inviable porque si las entradas suben de precio ahora, la gente no irá.

Considerando este escenario, el ejecutivo de Move Concerts estima que la producción de un concierto puede costar un 35% más que antes. Es más, por este impacto negativo, Coqui cuenta que tuvieron que, finalmente, cancelar algunos de los conciertos -y devolver el dinero–inicialmente postergados del 2020, que pensaban realizar el próximo año. “Ese medio punto del precio del dólar es significativo. En uno de los shows íbamos a llegar al punto de equilibrio con 4.500 personas, pero con el nuevo tipo de cambio, para lograrlo debían ser 6.000 asistentes ”, anota.

Fernández, de ARENA, comenta que sí se impactará en el ticket final, aunque la intención no era esa. El 35% a 40% del precio del ticket, precisa, se destina a los impuestos, derechos de autor y ticketera.

En tanto, para Menacho el artista cobra lo mismo, lo que ha cambiado es la forma de pago al artista.

Actualmente, Coqui evalúa nuevos artistas para el segundo semestre del 2022. En base al consejo de sus expertos financieros, el próximo año realizarán cuatro conciertos para ser cautos. Antes, la productora solía realizar 12 shows al año. “ El 2022 va a ser nuestro año de volver, de instalar las bases para el regreso y el 2023 ya debería estar todo normal” , avizora el productor.

Menacho también apostará por conciertos desde el mes de junio en adelante el próximo año. En este momento, se encuentra negociando los próximos nombres, en su mayoría de los géneros de rock y pop . Teatro y conciertos pequeños de música clásica sí podría realizar Artes en los primeros seis meses del año.

“El 2022 va a ser nuestro año de volver, de instalar las bases para el regreso y el 2023 ya debería estar todo normal”.



Aunque todavía no hay tanta claridad de cuántos conciertos podrán realizarse (ni con qué aforos o frecuencia) en el 2022, antes de la pandemia, en el 2019, se realizaron 61 megaconciertos, de acuerdo a la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc). El año pasado apenas pudieron realizarse seis y hubo que dejar en ‘stand by’ 53 eventos ya anunciados hasta junio.

Antes de la pandemia, en el 2019, Apdayc recaudó S/ 76 millones en eventos, el 40% provenían de los megaconciertos, comenta Rubén Ugarteche, director general de la asociación. El año pasado se empezaron a realizar algunos conciertos, pero no como antes. Hubo conciertos con un aforo más reducido, sobre todo de artistas nacionales.

Conciertos con mayor asistencia antes de la pandemia. (Infografía: Jean Izquierdo)

Datos

- De acuerdo a algunos jugadores de la industria, ahora habrían entre cinco y seis productoras de grandes eventos, luego de la pandemia.

- Ugarteche, de Apdayc, estima que la recuperación de los conciertos recién se dará el 2023. El año pasado cerró con una recaudación en el orden de S/55 millones, gracias a las remesas de la música peruana que se escucha en el exterior y los ingresos por plataformas digitales.

VIDEO RECOMENDADO

Los precios al consumidor en Lima Metropolitana subieron 6,43% en el 2021. Alza que no se observa desde hace 13 años. ¿Cuáles fueron los productos que más subieron? Más detalles en la pregunta del día.