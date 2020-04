La actividad turística a nivel mudial, sin duda, ya está sufriendo gravemente las consecuencias del nuevo coronavirus. El turismo está detenido casi en su totalidad, y por ello miles de trabajadores han sido mandados a sus hogares. En el Perú, debido a esta situación adversa la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) advierte que las empresas formales del rubro ya se han presentado casi 50 mil solicitudes de suspensión perfecta de labores, ante las dificultades para seguir efectuando pagos a sus empleados.

Es por ello que, de acuerdo al presidente del gremio, Carlos Canales, urge que se activen las ayudas económicas anunciadas por el gobierno con prontitud, como la línea de créditos por S/300 millones para Mipymes y las garantías a créditos por S/30.000 millones anunciadas por el Ejecutivo a través de un programa llamado Reactiva Perú, para lo cual se esperaba que un decreto legislativo se publicase este fin de semana (4 y 5 de abril). Ello no ha ocurrido.

Los retos del turismo en el Cusco 13 años después de que Machu Picchu fue elegida maravilla mundial

Coronavirus en Perú: Vizcarra anuncia inicio de la producción nacional de respiradores artificiales

“El sector turismo está con una sentencia de muerte y necesitamos salvar al paciente instrumentalizando las medidas [que dicte el Ejecutivo]. no las podemos aplicar pagando salarios al 30 de abril. [...] Las cifras que manejamos son, además, solo del sector formal. Se requiere ayuda ya”, remarcó Canales.

A raíz de la crisis del sector por el COVID-19, el presidente gremial reveló también que ya se ha dejado de renovar contratos a 20 mil personas en las diversas empresas que operan en el sector.

Carlos Canales, presidente de Canatur. (USI)

Para Canales, es urgente no solo que se publique el decreto legislativo del programa Reactiva Perú sino que se den las medidas necesarias para que las empresas puedan acceder a los créditos que se otorgarán.

“La medida tiene que ser instrumentalizada y puesta a disposición de los empresarios a más tardar en una semana. De nada sirve que lo publiquen este fin de semana si no se dan las reglas de juego, las tasas de interés, las características de a través de qué bancos se pueden conseguir las líneas de crédito, el flujo que las empresas deben haber tenido, etc. La instrumentalización y ejecución no puede demorar más de una semana si realmente quieren que esta medida sea eficiente”, acotó.

La suspensión perfecta de labores, tal como se explica en este informe, solo aplica en casos fortuitos o fuerza mayor como el hecho de que cientos de empresas no generen flujos de ingreso y por ende no puedan mantener las planillas de sus trabajadores.

___________________________________________________________

PREGUNTAS RECURRENTES SOBRE EL CORONAVIRUS

¿Qué es la covid-19?

La covid-19 es la enfermedad infecciosa que fue descubierta en Wuhan (China) en diciembre de 2019, a raíz del brote del virus que empezó a acabar con la vida de gran cantidad de personas.

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus designó el nombre de este nuevo coronavirus como SARS-CoV-2.

¿Cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus?

Entre los síntomas más comunes del covid-19 están: fiebre, cansancio y tos seca, aunque en algunos pacientes se ha detectado dolor corporal, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta y diarrea. Estos malestares pueden ser leves o presentarse de forma gradual; sin embargo, existen casos en los que la gente se infecta, pero no desarrolla ningún síntoma, precisó la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además, la entidad dio a conocer que el 80 % de personas que adquieren la enfermedad se recupera sin llevar un tratamiento especial, 1 de cada 6 casos desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar, la gente mayor y quienes padecen afecciones médicas subyacentes (hipertensión arterial, problemas cardiacos o diabetes) tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave y que solo el 2 % de los que contrajeron el virus murieron.

¿Cómo se contagia el coronavirus?

La covid-19 se contagia por el contacto de una persona sana con otra que esté infectada. Esta enfermedad se propaga de persona a persona mediante las gotículas procedentes de la nariz o boca cuando el que se encuentra enfermo tose o exhala.

TE PUEDE INTERESAR