La próxima semana el Ejecutivo puede anunciar cómo será la reactivación gradual de los sectores económicos. El Comercio conversó con la titular del Ministerio de la Producción (Produce) sobre este análisis, en el contexto del COVID-19.

¿Cómo serán las tres fases para los sectores económicos?

Para reactivar actividades productivas tenemos dos criterios: el económico y el de mitigación de riesgo. Se tiene que evaluar el riesgo de transmisión como la importancia en la economía de reactivar cada sector. [La evaluación] tiene que ser sectorial; tenemos que garantizar que haya protocolos debidamente aprobados y también fiscalizados.

¿Cómo será el proceso?

La reactivación va a ser gradual, progresiva e incremental. De cara a la siguiente semana tenemos que evaluar qué actividades son conexas (a los sectores que ya están operando) y son necesarias en esta etapa para ir activando muy de a pocos.

¿Podría poner algún ejemplo de actividad conexa que se esté analizando?

Por ejemplo, quizás se necesite poder garantizar que todos los servicios eléctricos tengan el funcionamiento correcto y eso pasa por tener algunos insumos a la mano que hoy no están disponibles.

Los restaurantes serán uno de los negocios más golpeados.

¿Ya se están presentando los protocolos?

Hace ya varias semanas todos los sectores estamos recibiendo los pedidos de todas las industrias y actividades económicas del país que están solicitando obviamente que se reactiven sus operaciones. Nos están remitiendo algunos de ellos sus protocolos viendo la cantidad de operaciones que piensan realizar, con cuánto personal operarían por cada etapa, entre otros.

¿Esta reinserción gradual de los sectores se daría, sobre todo, en la segunda fase (junio)?

En la segunda fase creo que sería más visible. [...] Que esta fase sea desde junio no necesariamente implica que en mayo no se autoricen algunas excepciones a sectores productivos, en razón a que son servicios conexos esenciales que ya existen.

En concreto, ¿se tienen ya definidos algunos sectores que se reanudarán desde el 27 de abril?

[...] Para mejorar los ingresos que tenga el país en los futuros meses y poder afrontar mejor todo lo que sea esta pandemia, tenemos que evaluar todo lo que es el soporte de la tecnología de la información; ahí hay una serie de servicios conexos que podrían ser necesarios. Estamos en plena evaluación de ello y máximo en las próximas semanas estaremos dando a conocer [el diagnóstico final].

¿Qué pasará con la minería y agroexportación, que se mencionaron con anterioridad?

De hecho hay actividades desde el punto de vista económico y de ingresos para el país que son importantes. Lo que estamos haciendo es evaluando los protocolos que estos sectores productivos están presentando y evaluando. Llegado el momento cada sector, dependiendo de sus competencias, va a sustentar la necesidad de qué actividades desde su competencia considera que es importante en esta etapa poder reactivar de a pocos.

Agroexportación. Sumó US$ 707 millones en enero último. FOTO: SEBASTIAN CASTAÑEDA /EL COMERCIO

Algunos economistas han mencionado que sería mejor priorizar las actividades que implican menos aglomeraciones de trabajadores. ¿No debería ser ese el criterio principal en lugar de cuál aporta más al PBI o al fisco?

Nada de eso se contradice. Es un balance entre dos criterios, no es que uno predomine sobre otro. Vamos a predominar aquellos que generen ingresos pero también aquellos que no generen aglomeración y que permitan el distanciamiento en el trabajo mientras se hace la actividad. Son criterios que tenemos que conjugar y es por eso la importancia a la hora de evaluar y aprobar los protocolos que se requieren para cada actividad puntual.

El mandatario mencionó también que algunas empresas como restaurantes y cines no van a poder retomar actividad con normalidad. ¿Desde cuándo podrán hacerlo y bajo qué parámetros?

Tener una fecha específica y decir agosto o setiembre sería muy aventurado. Muchas de las decisiones de este tipo se van a tener que tomar respecto al resultado de las medidas que se están desplegando. No olvidemos independientemente del resultado del momento en el que tienen que operar que hay medidas para ayudar a mitigar este impacto negativo en las empresas y no mueran en el tiempo, porque nos interesa también garantizar la no muerte de las empresas.

¿Todavía existe una posibilidad de reactivación económica diferenciada por regiones? ¿Se diferenciará también el mundo rural del urbano?

Nada está descartado. Todas las posibilidades en este momento están siendo evaluadas.

Por poner un ejemplo la actividad minera o la agroindustria se dan en el ámbito rural, pero más allá de ello lo que tenemos que ver es toda la cadena de procesos para poder determinar dónde es que hay menos aglomeración que en otro y poder garantizar los debidos protocolos de seguridad, así como el distanciamiento necesario que se requiere.

APPS DE DELIVERY Y ENVÍOS A DOMICILIO

¿Se evalúa activar los delivery? Se podría priorizar ese tipo de actividad para los restaurantes que no podrán operar a su capacidad completa?

Somos conscientes que la actividad de restaurantes reúne mucha mano de obra y sobre todo pequeña. De hecho nosotros estamos evaluando una propuesta para poder reactivar parte del sector de restaurantes pero estamos evaluando en este momento los protocolos para ver cómo podría ser [su reactivación] porque consideramos importante [tener en cuenta que] hay una variedad de ellos, cantidades y tamaños.

Lima, vienes 25 de octubre del 2019. Fotos de los repartidores de las apps de delivery de comida que funcionan en Perú: Rappi, Glovo, Uber Eats. (Foto: GEC)

Lo otro que es importante es que tenemos que garantizar que las empresas que brinden este servicio puedan contar con su propia cadena de delivery, pero sobre todo que puedan garantizar que los trabajadores tengan buenas condiciones laborales. Necesitamos garantizar que tengan seguros. Eso va a servir de que las propias empresas nos puedan mostrar la responsabilidad de cara al trabajador.

¿Se podría hablar de activar las Apps de delivery?

Más allá de calificar cuál si o cuál no, creo que lo primero que tenemos que identificar que el protocolo de seguridad nos garantice de que las personas que trabajan en este sector, desde las que están en la cocina como las que reciban los insumos, cuenten con todos los protocolos de seguridad que garanticen la vida del resto pero también la de ellos.

En diversos países del mundo estos servicios a domicilio siguen operando ¿En cuanto al servicio de delivery en nuestro país se manejaría algo específico?

Es cierto que en el mundo funciona el sistema pero no todas las realidades son iguales. Nuestro país lamentablemente es muy informal. Si nosotros vemos la situación en la que trabajan algunos de estos rubros, no necesariamente reúnen todas las garantías que quizás se podrían tener en otra realidad. En este momento donde tenemos una tasa de contagio sumamente alta, muchos asintomáticos, tenemos que tener un protocolo integral de todo el proceso productivo y de elaboración de los alimentos inclusive hasta la entrega que nos garantice la seguridad.

Rappi, app de delivery, se extiende en el Perú.

¿Se está trabajando alguna disposición para potenciar el comercio electrónico?

Es una de las propuestas que estamos analizando. Hemos tenido acercamiento con todos los gremios y actores. Responsablemente muchos de ellos nos han hecho llegar ya sus protocolos. Debemos tener la garantía de que estos parten de la mirada válida del sector así como de Salud. [El comercio electrónico] es una de las propuestas que existe, pero todavía está en evaluación.

SECTOR PESQUERO

¿Cuándo iniciará la primera temporada de anchoveta en la zona norte-centro? ¿Podría ser a fines de este mes o en mayo?

El martes ha salido la prospección [buque de exploración] de Imarpe a hacer la evaluación de cara a la próxima temporada de pesca. Previo a su embarcación los trabajadores pasaron por la prueba rápida. Ellos van a estar en altamar un aproximado de 15 días y al retorno nos darán los resultados que van a determinar el momento del inicio de la temporada de pesca. Pero nuevamente, más allá del inicio de la temporada esto también está amarrado y sujeto a la aprobación de que se incluya como una actividad económica [permitida] cuando deba iniciar la temporada; y de la aprobación de los protocolos para garantizar la seguridad no solo de la tripulación sino de toda la actividad.

¿Qué impacto considera que tendrá el mismo a raíz de toda la situación de emergencia?

En el caso de la pesca de consumo humano directo esta está abierta y hay un trabajo que se está realizando para poder hacer un beneficio tributario a todas las industrias, alguna que también pueda beneficiar a esta industria. Sobre el consumo humano indirecto, como es el caso de la anchoveta y la apertura de la primera temporada, nos preocupa [reactivar] porque consideramos que sí es necesario hacerlo prontamente toda vez que consideramos que ellos no vienen de una temporada buena.

Nos parece importante [considerarla entre] las actividades que tendrían que evaluarse y que aportan al fisco importantemente. Pero más allá de las proyecciones de este momento, la idea es ver cómo en el futuro podemos reactivar y estamos trabajando con ellos algunas medidas para aliviar el momento que se está pasando.

