Los envíos de Pisco al exterior sumaron US$ 8 millones 882 mil entre enero y noviembre del 2023, cifra que reveló una reducción de 4% en comparación al mismo periodo del 2022 (US$ 9 millones 255 mil), reportó la Gerencia de Agroexportaciones de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Los menores despachos se deben al sobrestock en EE.UU., su principal destino, que en el periodo ya mencionado concentró el 34% del total, detalló la presidenta del Comité de Pisco y Otras Bebidas Alcohólicas del gremio, Carmen Robatty de Moquillaza.

“Otro factor fue el mayor consumo interno que dejó menores existencias para ser exportadas. Las bodegas mejoran sus estrategias de comercialización y al trabajar de forma conjunta con el sector público, como Produce (Ministerio de la Producción), las Dircetur (Direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo) y Midagri (Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego), dinamizan la demanda en el país”, detalló.

Recordó que hacia el 2017 el consumo de Pisco en Perú era de 90 mililitros, volumen que pasó a 345 mililitros hacia el 2022. “Es muy bajo si se tiene en cuenta que, según Euromonitor Internacional, hacia el 2022 el consumo per cápita de cerveza estaba en 46 litros, pero eso debemos seguir articulando con las distintas instituciones del Estado a fin de hacer más competitivas a las empresas”, expresó.

En esa línea, calificó de importante poner en marcha una estrategia comercial que apunte a diversificar los mercados de la ‘bebida bandera’ y fortalecer la presencia en donde ya está presente.

“Esperamos el compromiso de las OCEX a fin de llegar a más destinos. EE.UU. por ejemplo tiene 50 estados en los que podemos ampliar nuestra presencia. Asia es un continente con gran potencial al que llegamos aún con un menor volumen. Otra ventana para identificar más compradores es la Expoalimentaria, a realizarse entre el 27 y 29 de septiembre próximo”, enfatizó.

Robatty de Moquillaza señaló que todos los peruanos son embajadores del Pisco, por lo cual en diciembre pasado el Comité de Pisco de ADEX organizó la charla “Pisco: Conociendo más de nuestra ‘Bebida Bandera’. Retos y proyecciones”, en la que se dieron a conocer las cifras de exportación, historia, elaboración, cata, mixología y la agenda pendiente del sector.

Asimismo, hace 2 semanas se organizó otra, dirigida esta vez a representantes de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú) de las áreas de Comunicaciones, Imagen y Marca.

Opinó también que las fechas conmemorativas establecidas por el gobierno como la Semana del Chilcano (del 11 al 16 de enero del 2024), el Día del Pisco Sour (1° sábado de febrero) y el Día Nacional del Pisco (4° domingo de julio), promueven el consumo del destilado con un impacto positivo en su cadena productiva.

Cifras

Según el Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, entre enero y noviembre del 2023 el ranking de los destinos del Pisco fue liderado por EE.UU. (poco más de US$ 3 millones) con una concentración de 34%, aunque redujo sus pedidos en -21%. En segundo lugar estuvo España (US$ 1 millón 102 mil) con un alza de 17%, seguido de Países Bajos (US$ 749 mil 753) con una caída de -14%.

Completaron el top ten Bélgica, Francia, Reino Unido, Colombia, Alemania, Canadá y Ecuador. De este grupo, cerraron en azul Reino Unido y Alemania. Estos 10 mercados, de un total de 36, acumularon una participación del 78% del total despachado.

Gastronomía

La presidenta del Comité de Pisco y Otras Bebidas Alcohólicas del gremio resaltó la versatilidad de la ‘bebida bandera’, no solo en la mixología (preparación de una diversidad de cocteles), sino en la gastronomía, pues es usada para realzar el sabor de diferentes platillos y postres.

Asimismo, es un excelente acompañante (maridaje) a varias propuestas gastronómicas peruanas como una copa de Pisco de uva Quebranta a un Lomo Saltado, una de Pisco Torontel a un tiradito, o una de Acholado a un Suspiro a la Limeña.