El excomandante general de la policía Jorge Angulo aseguró, en diálogo con “Panorama”, que el ministro del Interior, Víctor Torres, le preguntó si era posible pasar al retiro al coronel Harvey Colchado, coordinador del Equipo Especial Contra la Corrupción en el Poder.

Como se recuerda, Angulo fue removido del cargo el lunes 22 de enero, dos días después de la agresión que sufrió la presidenta Dina Boluarte por parte de dos mujeres durante una actividad oficial en Ayacucho, y en su lugar nombró al general PNP Víctor Zanabria.

Angulo reveló al programa dominical que el titular del Ministerio del Interior (Mininter) que el ministro también le hizo la misma consulta por “Bica”, en referencia al coronel PNP Walter Lozano, otro integrante del equipo especial de la policía.

“Me preguntó en una oportunidad si era posible pasar al retiro al coronel Colchado y me preguntó también si conocía a un coronel al que le decían ‘Bica’. Me quedé callado porque sabía que era un tema polémico”, afirmó Angulo.

El equipo especial de la PNP investiga diversos casos relacionados a funcionarios y personajes vinculados a los gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte, como la pesquisa al hermano de la actual presidenta, investigado por presunta colusión agravada y tráfico de influencias.

También es responsable de las investigaciones del caso de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.

Angulo dijo a “Panorama” que no tenía comunicación con el ministro Torres. “El ministro del Interior ya no me convocaba [...] Con el ministro anterior, Vicente Romero, nos reuníamos todos los días porque estamos en un escenario complicado y teníamos que evaluar o replantear estrategias [...] Con Torres ya no había eso, en un mes, me habré podido reunir con él unas cuatro veces”, afirmó.

Esta falta de comunicación, según el exjefe de la PNP, se debió a que no quiso acceder a los pedidos del ministro Torres respecto a los procesos de ascensos, pases al retiro y cambios de colocación.

“No hubo una buena comunicación a razón de que él ha querido imponer ciertos criterios en los diferentes procesos que son muy sensibles como ascensos, pases al retiro y cambios de colocación, que siempre han devenido en los famosos escándalos”, sostuvo.

“El director de recursos humanos de la Policía Nacional me transmitía una disposición del ministro, indicándome que dos o tres o cuatro oficiales y generales que deberían irse no se vayan. Esa es la intromisión”, añadió.

“Cuando hay ese conflicto por los pases al retiro, yo recurro a la presidenta porque este proceso se iba a viciar. Entonces, la presidenta tuvo que dirimir y poner orden, dándole la razón a la Policía Nacional. Ese es el primer conflicto que tengo con el ministro”, señaló también.

Finalmente, Angulo aseguró que un edecán del ministro se contactó con el jefe de la Fondo de Vivienda Policial (Fovipol) para que reciba a un bróker de seguros.

Respuesta

En diálogo con “Punto Final”, el nuevo comandante general de la policía Víctor Zanabria descartó que el ministro Torresle haya solicitado pasar al retiro al coronel Colchado. “No me ha tocado el tema y no me compete tampoco porque no estamos en proceso de invitaciones. Las invitaciones se dan a fin de año y se encarga un comité”, aseveró.

Este Diario buscó recoger los comentarios del ministro del Interior, a través del área de comunicaciones de dicho sector, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Opiniones

Para el extitular del Mininter Rubén Vargas, “los intereses de Torres escapan largamente a los intereses institucionales del sector Interior”.

“¿A quiénes les interesa pasar al retiro a Colchado y Lozano? ¿De quién era realmente el pedido que estaba tratando de Ejecutar el ministro Torres?”, cuestionó.

Vargas subrayó que ambos coroneles participan en las investigaciones de casos de organización criminal relacionados al poder político. “Pedir su pase al retiro es gravísimo. Está en el mismo nivel de gravedad que en el gobierno de Pedro Castillo. Además de un componente político, hay un componente doloso que debe investigar la fiscalía”, expresó.

El exministro cuestionó que Torres ponga como prioridad realizar estos pedidos e intervenir en los pases al retiro y el tema de la Fovipol por encima de la seguridad ciudadana.

“Es una lástima que un ministro del Interior se esté dedicando a temas tan de intereses subalternos. Definitivamente, las consideraciones que están anotadas en la resolución de retiro del general Angulo, le aplican perfectamente al ministro Torres [...] Ahora sabemos por qué no existe un liderazgo, no existe el interés del ministro del Interior para luchar contra la inseguridad”, sentenció.

Por su parte, José Luis Gil, exfuncionario del Mininter, señaló que es importante que Angulo demuestre con pruebas las afirmaciones que hizo contra Torres. Dijo que, de confirmarse sus declaraciones, “estaríamos en un grave problema” y el ministro “debería renunciar de inmediato”.

“[El pedido contra Colchado] ¿Lo hizo a título personal o a pedido de la presidenta o si alguien le encargo eso? Es un tema de investigación que debe dilucidarse inmediatamente porque la población no puede vivir en estos dimes y diretes”, acotó.

Gil estimó que en los próximas horas, Torres será citado por el Congreso para que responda por esta denuncia.