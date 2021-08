El Gobierno asignará un presupuesto de S/ 41.045 millones para la inversión pública en el 2022, una suma que significará un aumento de 5.3% frente a lo destinado este año, según adelantó este viernes el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Pedro Francke), durante la presentación del Gabinete Ministerial en el Parlamento para solicitar el voto de confianza.

“Les adelanto que el presupuesto [del años fiscal] 2022 tendrá una inversión pública de 41 mil 45 millones de soles”, dijo Francke en el pleno del Congreso.

Sin embargo, el funcionario indicó que el monto “es insuficiente” para atender la demanda en infraestructura en los diferentes niveles de gobierno.

“El tema esencial es que tenemos una necesidad de infraestructura y de inversión muy grande. Y, al mismo tiempo, no queremos y no vamos a romper la caja fiscal. No queremos y no vamos a rebasar los límites de déficit fiscal que tenemos, por lo tanto solo hay una alternativa que es conseguir mejor recaudación tributaria. No hay de otra”, indicó.

En esa línea, Bellido dijo que las facultades legislativas que solicitarán al Congreso permitirán mejorar legislación tributaria.

“Hay que obtener más recursos, a través del aprovechamiento de los precios altos de la minería que están generando sobreganancias y eso tenemos que hacerlo resguardando la competitividad del sector minero, porque de ninguna manera queremos matar a la gallina de los huevos de oro”, sostuvo.

Pedro Francke enfatizó que se quiere esa renta minera para usar los recursos en la educación, la salud, las carreteras, el agua potable y las irrigaciones. “Para eso queremos una reforma tributaria. Y también necesitamos modernizar, porque ahora la economía es digital y nuestra legislación tributaria no está preparada para eso”, agregó.

Voto de confianza

Francke destacó que el Congreso le haya dado el voto de confianza al Gabinete Ministerial liderado por parlamentario de Perú Libre Guido Bellido. En su opinión, dicha decisión permitirá avanzar con la reactivación del país y la generación de empleo.

“El país no se puede detener, tenemos que poner el acelerador en la senda del desarrollo y afirmar el cambio”, sostuvo el titular del MEF a través de su cuenta de Twitter.

Hoy, el pleno del Congreso otorgó por mayoría de votos su confianza al Consejo de Ministros. Fueron 73 los votos a favor y 50 en contra los que se emitieron.