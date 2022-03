Conforme a los criterios de Saber más

Desde el inicio de la legislatura ordinaria 2021-2022, Isabel Cortez, congresista de Juntos por el Perú y presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad del Parlamento, presentó 22 proyectos de ley bajo su autoría. Uno de ellos cuenta con autógrafa, dos están a la espera de ser debatidos en el pleno y cuatro tienen un dictamen. Los otros 15 continúan en comisiones, y nueve de estos últimos aún se encuentran en el grupo de trabajo que preside.

Contando los proyectos en los que es firmante, la parlamentaria participó en total en 85 proyectos de ley , centrándose principalmente en el ámbito laboral.

Medidas avanzadas

Entre sus propuestas más polémicas figura la iniciativa para incluir el refrigerio como parte de la jornada laboral de ocho horas. La norma indica que “el refrigerio forma parte de la jornada laboral y del horario de trabajo y no podrá ser inferior a 45 minutos”. Esta fue aprobada por la Comisión de Trabajo y está a la espera de ser debatida en el pleno.

Según especialistas, la medida reduciría la jornada de trabajo efectivo sin modificar el salario al trabajador. Esto, a su vez, reduciría la competitividad de las empresas, pues pagarían el mismo monto por menos tiempo laborado. “En la práctica la jornada laboral sería de siete horas y 15 minutos, entonces como mínimo un trabajador que labore cinco días trabajaría cuatro horas semanales menos. Eso resta competitividad a las empresas y a la productividad del país”, afirma Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama.

Para la congresista Cortez, la reducción de la jornada diaria no afectaría la productividad. “Un trabajador bien alimentado te va a producir más que uno que tenga gastritis o anemia. La productividad no depende de las horas laboradas, sino del desempeño”, asegura.

La parlamentaria también ha presentado la ley de garantía para los trabajadores afectados por las disposiciones legales implementadas en medio del COVID-19. Con ella quedarían sin efecto los descuentos que hiciera el empleador en casos de licencia con goce durante la pandemia. “Quedará sin efecto cualquier descuento que haya hecho el empleador en las remuneraciones de los trabajadores [...] Siendo la devolución de los montos descontados de manera inmediata al mes subsiguiente de la entrada en vigencia de la norma”, señala el proyecto de ley.

Al tener efectos retroactivos, la ley sería inconstitucional. “Se busca exonerar a los trabajadores de esta condición, lo que significa incumplir un compromiso, defraudando la confianza de las empresas que siguieron las reglas del juego”, explica Katy Noriega, asociada senior del estudio PPU.

Al respecto, Cortez afirma que la propuesta, al estar aún en la Comisión de Trabajo, “es perfectible” y podría buscar otros caminos para aliviar el impacto económico de la pandemia en los trabajadores.

La congresista también impulsa una iniciativa para estandarizar los salarios de altos funcionarios del Estado. La propuesta dispone que “ningún funcionario puede tener una remuneración mayor que [la] del presidente de la República. Las remuneraciones o dietas de los funcionarios no deben superar 15,5 remuneraciones mínimas vitales”.

Esta limitaría la capacidad del Estado de contratar y retener el talento al tener un tope salarial de alrededor de S/15 mil. “Esta ley va en contra del avance de la meritocracia en el sector público”, advierte Cristina Oviedo, socia del estudio Payet.

No obstante, Cortez sostiene que “hay funcionarios que ganan el doble o el triple del presidente y no se ven resultados. Un funcionario debe querer trabajar por el país y no por el dinero”. La propuesta se encuentra aún en la Comisión de Trabajo.

Eliminación del Servir

La semana pasada, Isabel Cortez anunció en su cuenta de Twitter que presentaría un proyecto de ley para eliminar la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir). “El Servir obstaculiza los aumentos salariales y no permite que sindicatos minoritarios hagan convenios colectivos”, publicó la parlamentaria en dicha red social.

La norma sería presentada la próxima semana, afirmó Cortez. “La norma ya está redactada y se está debatiendo internamente en la bancada. Seguro la vamos a presentar durante la próxima semana”, indicó.

