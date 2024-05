En la región Junín, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) concretó reuniones de trabajo con diversas autoridades regionales y locales para brindar asesoría técnica y la promoción de iniciativas mediante el mecanismo de Asociación Público - Privadas (APP), Proyectos en Activos (PA) y Obras por Impuestos (OxI).

Precisamente, el tope máximo de las entidades públicas del departamento de Junín para la emisión de Certificados de Inversión Pública Regional y Local - Tesoro Público (CIPRL) que permite ejecutar proyectos e inversiones mediante Obras por Impuestos (OxI), asciende a más de S/ 1.303 millones, es decir, el Gobierno Regional cuenta con S/ 974.1 millones; Gobiernos Locales S/ 300.3 millones y Universidades Públicas, S/ 28.5 millones, respectivamente.

A la fecha, en la región Junín, se han ejecutado 14 proyectos mediante el mecanismo de Obras por Impuestos por S/ 113 millones en transportes, educación, saneamiento, orden público y seguridad ciudadana, entre otros.

Adicionalmente, la agencia ha identificado con las autoridades regionales, otras cuatro potenciales obras que podrían ejecutarse mediante Proyectos en Activos (PA) por US$ 28.6 millones en comercio y turismo, como el Centro de Convenciones y Campo Ferial Yauris, Centro Regional de Innovación Tecnológica del Cacao, Gran Mercado de Productores de la Región Junín y Servicios Turísticos en el Parque Nacional Otishi.

Proyectos en cartera

En el 2024, Proinversión tiene previsto adjudicar en Junín, la Longitudinal de la Sierra Tramo 4 (US$ 1 180 millones); el Ferrocarril Huancayo – Huancavelica (US$ 394 millones) y el Grupo 4 de proyectos de transmisión eléctrica: Incremento de la confiabilidad 138-60kV del Sistema Eléctrico de Tarma – Chanchamayo? (US$ 15 millones).

Al igual que la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Huancayo que será concesionado, si no se presenta un tercer interesado, por US$ 172 millones para la construcción del proyecto que beneficiará a las localidades de Huancayo, El Tambo, Chilca, Huancán, Huayucachi, Huacrapuquio y Viques.

En esta ciudad, al centro del país, el asesor de la Dirección Ejecutiva de Proinversión, Carlos Benites, lideró un equipo técnico que visitó a autoridades del gobierno regional de Junín; así como de las municipalidades provinciales de Huancayo y Concepción para analizar en conjunto el avance de distintas iniciativas mediante APP, Proyectos en Activos y Obras por Impuestos.