Kenjinomics: La agenda legislativa de Kenji y su 'bancada'

Con la salvación del presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), se especula sobre el nacimiento de una nueva ‘bankadita’ en el Parlamento. Kenji Fujimori siempre ha estado bajo los reflectores, pero los otros nueve congresistas naranjas que se abstuvieron de votar el pedido de vacancia han pasado –hasta ahora– desapercibidos en la discusión de propuestas económicas. El Comercio realizó un mapeo de su actividad legislativa para determinar cuál es su agenda en este ámbito.

Si todos siguen el mismo patrón que Kenji, la materia no sería una prioridad. Fujimori es coautor de 50 proyectos de ley (PL), pero solo uno trata de materias económicas: la ley de alertas educativas para las pymes. Esta norma fue observada por el Ejecutivo por su impacto fiscal y por establecer un incentivo perverso al incumplimiento tributario.

“La agenda de Kenji en el Congreso es política, tener tribuna para la liberación de su padre. Él no va a proponer o producir en materia legislativa, mucho menos en temas económicos”, dice Arturo Maldonado, director del proyecto Parlamento Abierto de 50+1 con ESÁN.

Maritza García es incluso menos prolífica en propuestas económicas que el aparente líder de esta ‘bankadita’. De sus 42 PL, ninguno aborda el tema. Pero los otros ocho parlamentarios que acompañaron a Kenji han sido más activos. Resalta Marita Herrera, coautora de 14 PL identificados por este Diario. Le siguen Clayton Galván y Bienvenido Ramírez con 8 cada uno; Estelita Bustos (7); Lizbeth Robles y Guillermo Bocángel (6); Sonia Echevarría(3) y Marvin Palma (2). ¿Hacia dónde apuntan?

“En materia programática, sus propuestas siguen a Fuerza Popular: no buscan cambiar el modelo ni impulsar grandes proyectos. Se enfocan en medidas –incluso populistas– a favor de pequeños grupos de interés, como los emprendedores”, señala Maldonado, un diagnóstico que coincide con nuestro mapeo.

Juntos suman 46 PL que tienen ciertos denominadores comunes: el favorecimiento a las pymes, la regulación motivada por escándalos coyunturales, el relajamiento tributario y un ánimo de planificación a favor de ciertos sectores y actividades. En ese sentido, no es claro que puedan ser un aliado efectivo para la agenda económica del Ejecutivo.

Una propuesta que es de coautoría de cuatro miembros de la ‘bankadita’ ilustra esto: el proyecto 1574, del 2016. Esta iniciativa obligaría a las entidades públicas a que el 5% de sus empleados sean profesionales o técnicos de entre 18 y 25 años, sin experiencia laboral. Para el abogado laboralista Jorge Toyama, la idea no considera factor alguno de productividad. “En el Estado necesitamos tecnocracia y meritocracia, no cuotas. Que entren solo por llenar un cupo no es racional”, opina.

Mientras que el presidente de Contribuyentes por Respeto, José Ignacio Beteta, advierte que varias propuestas del grupo apuntan a restringir o distorsionar el libre mercado y a promover una mayor intervención estatal en la economía.

