Michiquillay: ¿Se termina la espera del proyecto?

Hace casi dos meses, todo estaba listo para que la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Pro Inversión) finalmente licitara el proyecto Michiquillay, una mina de cobre ubicada en Cajamarca con capacidad para producir hasta 80.000 toneladas diarias del metal rojo.

El pasado 20 de diciembre del 2017, horas antes de la licitación, se conoció que la apertura de sobres tendría que ser cancelada. Ello ocurrió a las 11:07 a.m y, cincuenta minutos más tarde, Pro Inversión reconoció que la adjudicación no se daría en ese momento, sino el 20 de febrero del 2018.

El argumento esgrimido para explicar esta postergación, tanto por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) como Pro Inversión, fue que al día siguiente el presidente Pedro Pablo Kuczynski se enfrentaría a una moción de vacancia. Ello, según dijo la en ese entonces titular del MEM, Cayetana Aljovín, la incertidumbre política sería un elemento que afectaría las propuestas presentadas.

Sumado a la poca visibilidad en el plano político, el proyecto no estaba lo suficientemente maduro para ser licitado, y los acuerdos con las comunidades no tenían el avance suficiente en ese momento, consideró Carlos Gálvez, ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

De acuerdo con el Ejecutivo, para aquel proceso se esperaba la participación de 10 empresas, entre las cuales destacaban Buenaventura y Milpo.

La nueva ministra de Energía y Minas, Ángela Grossheim, asegura que esta vez sí se dará la licitación. Mañana, martes 20 de febrero, en una ceremonia televisada a todo el país, se sabrá cuál será la empresa que opere el proyecto Michiquillay; cuyo monto de inversión estimado es equivalente a 1% del PBI peruano.

