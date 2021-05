La pandemia del coronavirus ha impactado a diferentes rubros económicos y el sistema de pensiones no ha sido una excepción. En este contexto, Pablo Antolín, economista principal y jefe de la Unidad de Pensiones de Capitalización y Jefe Adjunto de la División de Asuntos Financieros, Seguros y Pensiones – OCDE, participó en la conferencia “Panorama y retos de los sistemas de pensiones”, que organizó la SBS, y conversó en exclusiva con El Comercio.

–¿Cómo encontró la pandemia la situación del sistema previsional peruano?

En el documento Pension Review de hace un año y medio dijimos que el Perú necesitaba una pensión solidaria, básica. Toda persona cuando se jubile necesita una garantía de que va a tener un mínimo de ingresos. En segundo lugar, destacamos que es el único país, salvo Colombia, donde el sistema de reparto y de capitalización compiten. La idea no es que compitan, sino que se complementen. Lo que se llama un sistema de varios pilares. El tercer punto es que hay que contribuir más y por un período más largo. Allí presentamos diversas medidas, basados en la economía del comportamiento para hacer esto. También se aborda cómo mejorar la cobertura. El Perú, al igual que otros países, tiene niveles de informalidad muy altos. Ahí dividíamos que la informalidad engloba individuos que no engañan al sistema, sino que por razones del sistema no tienen cómo contribuir, como los de cuenta propia.

–A partir de esto, ¿Cómo observas el impacto de la pandemia en los fondos?

La pandemia ha creado una situación en la cual la gente no tiene trabajo ni ingresos. Se ha exacerbado la economía por medidas gubernamentales. Obviamente, debe ser el gobierno el que debe ayudar con programas de desempleo, de retención de trabajo, de asistencia. Ahora, utilizar los ahorros previsionales es básicamente solventar un problema de corto plazo, pero tener uno de largo. Y si encima el acceso a los ahorros privados, retiros extraordinarios como lo llaman, son para todos por igual, hayas perdido o no tu empleo, hayas sufrido o no una reducción de salario, no tiene ninguna lógica. Nosotros decimos que sí debería permitirse los retiros extraordinarios como una opción, pero siempre basada en circunstancias excepcionales a nivel individual.

–¿Qué se ha hecho en otros países para mitigar la afectación de las pensiones?

Las experiencias y las mejores prácticas de los países de la OCDE es que se han establecido programas de retención, subsidio y desempleo para ayudar a la gente que no ha trabajado por las medidas para combatir la pandemia. Y que los retiros tienen que ser una medida de último recurso basada en circunstancias excepcionales e individuales.

–Entre las propuestas de los candidatos presidenciales está ampliar la cobertura de Pensión 65 para quienes no están en ningún sistema. ¿Cómo consideran la medida? ¿Generaría un incentivo perverso?

En el estudio que hicimos sobre el Perú indicábamos que, por ejemplo, Pensión 65 debería ampliarse a toda la población. El primer mensaje de dicho estudio era que todos los ciudadanos del Perú, cuando se jubilen, tengan una renta mínima. Es cierto que podría crear problemas de incentivo, pero también hablamos de que esa pensión mínima tiene que ir aumentando conforme el individuo contribuya al sistema. Entonces, tengo un incentivo para contribuir. Hay que implementar los dos al mismo tiempo. Obviamente, si implementas uno solo no vale. Ahí sí se un genera incentivo perverso. También dijimos que las propuestas son un paquete. No se puede decir “yo escojo esto y dejo lo otro” porque todo está hecho de tal forma que los incentivos positivos y negativos se complementan de manera que avanzan. Sí decimos Pensión 65 para todos, pero también que tiene que incentivarse a contribuir para tener una pensión más alta.

–Desde el Congreso se planteaba una reforma del sistema previsional donde el Estado centralice la gestión y las AFP solo se encargaran de las inversiones. ¿Cuál es su análisis?

Hay muchos países de la OCDE donde una institución pública independiente, y subrayo independiente, centraliza y gestiona. Es típico de los países escandinavos. Obviamente, todo depende la institucionalidad y de esa independencia de dicha institución. Por consiguiente, la OCDE no puede estar en contra de esa idea porque existen muchos países donde funciona bien. Lo que la OCDE indica es que si vamos a tener un gestor centralizado tiene que ser independiente completamente del gobierno. La experiencia nos dice que funciona bajo esta premisa. Obviamente se reporta, pero es completamente independiente. El gobierno establece los objetivos y, a partir de allí, es independiente.

–El actual Congreso también ha presentado iniciativas para reducir la valla de jubilación, en el caso del esquema anticipado para los hombres. Pero también escuchábamos en la conferencia que la tendencia es que la longevidad seguirá aumentando. ¿Cómo veías esta medida?

Te has respondido tú mismo. No nos parece correcto porque la gente vive cada vez más. Lo has dicho tú mismo.

–Para ampliar tus declaraciones en esta línea, hoy la jubilación es de 65 años en el país. ¿Consideras que debería empezar a actualizarse esta valla?

Lo que es importante es la edad de jubilación efectiva. En el Perú está, como en muchos países, por debajo de la edad oficial de jubilación. Lo importante es establecer medidas para que la gente no se jubile antes. Las jubilaciones anticipadas, en principio, no son buena idea. Obviamente, puede haber casos particulares donde sea necesario, pero tiene que estar ajustado actoralmente. Esto quiere decir que yo no tenga ningún incentivo en jubilarme antes de tiempo, sencillamente.

–En el caso de la ONP, se empezaron a ver algunos ajustes sobre los requisitos para acceder a una pensión, como bajar los años de aporte. ¿Es un buen inicio?

Teniendo en cuenta que las propuestas son un paquete en su conjunto, argumentábamos en nuestro análisis al Perú que el hecho que hubiera 20 años como requisito para tener acceso a una pensión tenía que eliminarse. Obviamente, eliminar eso y no hacer las otras propuestas del paquete sería erróneo. Solo se aumentaría el déficit público enormemente. Sí hay que eliminar este requisito, pero también implementar las otras medidas del paquete.

–El empleo será el indicador que más demorará en recuperarse. ¿Qué medidas consideran podrían aplicarse para evitar nuevos retiros de los fondos de AFP?

Una pregunta. En su opinión, ¿a quién le queda dinero en sus cuentas de AFP? ¿A la gente de renta baja, media o alta?

–A la de renta alta.

Entonces, ¿cualquier nueva medida a quién beneficiará?

–A los de renta alta.

Por lo tanto, ¿usted considera que es una buena medida permitir a los de renta alta sacar su dinero cuando son ellos los que no están sufriendo la crisis?

–Entiendo su punto, pero…

Yo le respondo haciéndole preguntas a usted. Ya le había comentado que las medidas son muy sencillas: permitir el acceso como medida última basada en circunstancias excepcionales de sufrimiento. Le pregunto a usted. ¿La gente que podría retirar hoy está en esa circunstancia? No. Por consiguiente, sobre el acceso a los retiros de jubilación usted me ha dicho que no porque beneficia a quienes no están en esa circunstancia.

–Se lo comentaba trasladándole el ánimo del debate legislativo peruano...

Lo que tiene que hacer el Perú es legislar las razones por las cuales pueden acceder a estos retiros extraordinarios. Si alguien sufre pérdida de empleo por un número determinado de meses, la legislación le permitirá retirar un porcentaje para aliviar sus finanzas. Al resto, no. Y no hay que ir al Congreso, y aprobar un cuarto, un quinto, un sexto retiro, se pone en la legislación y ya está.

–Para ir terminando, en el mercado de las AFP, una de ellas cobra considerablemente menos que el resto del sistema y, pese a ello, solo tiene poco más de la cuarta parte de afiliados. ¿Cómo aumentar la competencia?

Uno de los temas es informar a los afiliados y la educación. La gente, probablemente, lo que me acabas de decir no lo sabe. Yo asumo que la gente, si supiera que yéndose a otro fondo van a cobrarle menos que en otros, pues se cambiaría. Ese es un punto importante. En el momento en el que los reguladores, los gestores económicos proporcionen este tipo de información de manera asequible, no te preocupes que todas las otras AFP cambiarán y empezarán a cobrar menos.

Otro mecanismo que se ha establecido para generar competencia es poner una estrategia de inversión por defecto con unos costos bajos. Y aquellos individuos que no toman decisiones terminan allí. Y todas las AFP tienen que ofrecer esta estrategia de inversión por defecto de costos bajos a todos sus afiliados.

–Hay también una disyuntiva sobre qué priorizar entre fortalecer un fondo de pensión o reducir un crédito hipotecario. ¿Dónde crees que se debería poner el foco?

La mayoría de los seres humanos, incluyéndome, te diría que tengo que pagar el hipotecario. Por eso, hoy hay planteamientos en muchos países de que tienen que ahorrar para pagar el hipotecario, pagar otros créditos y también ahorrar para la jubilación. Obviamente, si me planteas que se necesita usar los ahorros previsionales para pagar el hipotecario o el vehicular, la respuesta es cuáles son las circunstancias especiales que me han puesto en la ley para tener acceso a los ahorros previsionales. En este caso, por ejemplo, la pregunta sería si la persona va a perder la casa o va a estar desahuciada. Allí sí. Pero volvemos al mismo tema. Retiros previsionales sí, pero como última razón. Lo que sí tenemos que hacer es poner en la ley o en la regulación los escenarios excepcionales. Otro caso es que una persona deba pagar un crédito, pero no lo van a desahuciar. Entonces, tiene que pagar el crédito. Va a ser más difícil, pero tiene que pagarlo. Si lo van a desahuciar va a tener que tener acceso parcial a sus ahorros previsionales porque una cosa es dormir a la intemperie y otra cosa es, bueno, que es más fácil coger mis ahorros previsionales y no pagar de mi sueldo. El punto final es discutir los escenarios en base a los cuales un individuo pueda acceder.

–¿Cuáles son las medias que consideran debe trabajar el gobierno entrante para mejorar la cobertura?

Exactamente los que describía al inicio de la conversación y que se encuentran en el estudio Pension Review que hicimos sobre el sistema de pensión del Perú. Es decir, la ejecución del paquete completo, llevar a acuerdo e implementarlos progresivamente.