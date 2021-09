Conforme a los criterios de Saber más

El Gobierno, a través del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), aprobó hoy la modificación del contrato para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Lote 64. De esta manera, Petroperú asumirá el 100% de la operación.

Cabe recordar que, en julio del 2020, la empresa Geopark Perú comunicó la decisión de abandonar el Lote 64, denominado “Proyecto Morona”, del que era accionista mayoritario con el 75% de participación, por las dificultades de poder obtener los permisos ambientales y sociales, enfrentando la resistencia de las comunidades Achuar y Wampís, en la Amazonía de Loreto.

En ese contexto, tal y como lo adelantó hace unas semanas el expresidente del directorio de Petroperú, Eduardo Guevara, se buscaría la asociación con un inversionista privado dentro del marco legal vigente.

Inversiones

En opinión de Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), el paso a seguir en este proceso es completar la aprobación de la consulta previa y aprobaciones ambientales. Asimismo, señala que será necesario buscar un socio inversionista.

“Hemos apoyado el modelo que se siguió con el Lote 192, donde Petroperú actuando como socio pasivo cumple con el objetivo de una integración vertical que le permite generar más valor, pero a la vez limita su riesgo al no tener que hacer inversiones de capital”, precisó Cantuarias.

En tanto, Pedro Gamio exviceministro de Energía y Minas, coincide en que hay obligaciones pendientes de cumplimiento. “Estamos frente a un reto para Petroperú. Hay lotes que se están devolviendo en el noroeste que son de menor riesgo y que ayudarían a la economía de la petrolera estatal, que tiene una fuerte deuda por la modernización de la Refinería de Talara”.

Gamio, sostiene que el interés de la empresa privada ya ha despertado, pero depende de dos factores: la capacidad gerencial de Petroperú y el contexto del actual Gobierno. “Necesitamos que el Gobierno trasmita confianza y promueva las inversiones. Necesitamos dar señales de seriedad y saber tratar con el capital extranjero”, anotó.

Asimismo, considera que es fundamental una alianza estratégica con los pueblos indígenas de la zona de influencia para que vean que aprovechar ese yacimiento puede mejorar su calidad de vida.

Por su parte, Carlos Gonzales, director gerente de Enerconsult, considera que Petroperú no va a encontrar un socio si no define primero si se requiere o no consulta previa. “Recordemos que el Lote 64 se firmó en el año 1995, cuando no había consulta previa y desde ese entonces no ha habido solución de continuidad, ese es el mismo contrato que tenemos ahora”, explicó.

Gonzales, agregó que el lote va a estar parado mientras no se defina la consulta previa y eso seguirá constándole dinero a Petroperú.

“El contexto político actual y los anuncios del premier sobre la renegociación del gas de Camisea complican la atracción de la inversión privada. Esta ha sido una semana nefasta para las pretensiones del Perú y el esfuerzo que está haciendo Perupetro de convertir al Perú en una plaza atractiva para los inversionistas”, anotó.

Plazos

Para Cantuarias, existe una larga lista de empresas interesadas en ser socios de Petroperú. “En el caso del Lote 192 tomó un año y ya se demostró que funciona bien. Yo creería que en este caso se va a reducir el tiempo y que en los próximos 6 meses ya se debe tener un socio que permita reactivar todas las actividades del Lote 64, que es un lote promisorio que podría agregar entre 30 mil y 40 mil barriles diarios de producción”, aseguró.

Por otro lado, Carlos Gonzales considera que Petroperú no estaría en condiciones de asumir operaciones por razones económicas y porque la gerencia está recién en formación. “Todavía no es una gerencia pensada en operaciones propias sino en que sea un socio de otro operador”, resaltó.

Funciones

Finalmente, cabe precisar que Perupetro es el organismo promotor de la inversión en hidrocarburos y se encarga de asignar los derechos sobre los lotes, es el “pro-inversión” del sector hidrocarburos, que asumió el rol de contratante desde el 18 de noviembre de 1993 que, hasta ese entonces, tenía Petroperú.

Antes de eso, Petroperú era quien firmaba los contratos y los supervisaba. Con la Ley 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, la petrolera estatal pasó a ser una empresa operadora.

