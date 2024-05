Directorio transitorio plantea que una “gestión privada” dirija Petroperú y logre la “autosostenibilidad financiera”.

El Directorio transitorio de Petroperú planteó la implementación de una “gestión privada” en el manejo de la empresa estata l para lograr el regreso a la “autosostenibilidad financiera”.

En un comunicado, el Directorio remarcó que también ha propuesto a Poder Ejecutivo y a los accionistas que se le otorgue “autonomía en la gestión privada” para continuar con una administración “en beneficio del Perú”.

“Hemos planteado nuestro pedido de autonomía en la gestión privada de Petroperú ante la Junta General de Accionistas, así como ante el Gobierno, y estamos a la espera de una definición que, en caso sea afirmativa, nos permitirá continuar con una gestión que creemos puede y debe ser cumplida en beneficio del Perú”, indicó.

El Directorio de Petroperú remarcó que su posición se basa en el diagnóstico realizado al contenido del plan de reestructuración propuesto por la consultora Arthur D. Little/Columbus (ADL/C).

“En el mencionado diagnóstico hacíamos notar al Gobierno que el informe ADL/C, sobre el cual se ha venido basando la reestructuración de la empresa, toma como supuesto fundamental que el Estado peruano iba a continuar apoyando financieramente y de forma ilimitada a Petroperú. De hecho, el último financiamiento otorgado a principios de este año fue otorgado bajo las recomendaciones del informe de ADL/C”, agregó.

“Las proyecciones de dicho informe se han dado bajo una serie de supuestos financieros y técnicos que no se han aplicado, como, por ejemplo, que la Nueva Refinería Talara (NRT) iba a estar operativa desde el año 2024. Hoy, las proyecciones tienen serios desvíos, trayendo como resultado que las condiciones financieras de la empresa son extremadamente graves”, agregó.

No obstante, remarcó que ha implementado acciones de acuerdo al plan de reestructuración propuesto por la consultora Arthur D. Little/Columbus, así como otras medidas urgentes de austeridad, disciplina y calidad en el gasto y de ingresos de personal.

Situación de la empresa

El Directorio transitorio de Petroperú enfatizó que actualmente la compañía “opera con limitado crecimiento de ingresos y baja rentabilidad como lo demuestran las cifras de ventas y pérdidas proyectadas al 2024, de respectivamente US$ 3,977MM (30% menos que el 2022) y - US$ 716MM (164% mayor que 2022). El EBITDA proyectado para 2024 es de US$ 135MM, insuficiente para cubrir cualquier pago de deuda”.

Además, indicó que la empresa estatal tiene una pérdida de su posición competitiva al haber cedido cuota de mercado de 51% a 25%.

Entre las causas de la actual situación que afronta, el Directorio menciona una deficiente gestión y el “fuerte endeudamiento” por la construcción de la Nueva Refinería de Talara (NRT).

“Demoras, casi siempre debidas a causas exógenas y/o políticas, a las de una eficiente gestión y causantes de un fuerte endeudamiento para la construcción de la NRT, que casi triplicó su costo en el tiempo”, expresó.

“Un largo proceso de arranque y estabilización no concluido de la NRT, causante a su vez de un nuevo impacto negativo financiero para el año 2024. La incertidumbre del proceso de estabilización de la refinería genera serias vulnerabilidades futuras a las finanzas, lo que llevaría al Estado a seguir capitalizándola”, agregó.