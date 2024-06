Así pasaron la noche pasajeros y pasajeras en el aeropuerto Jorge Chávez | FOTOS

Latam insta a sus pasajeros a consultar el estado de sus vuelos tras reinicio de operaciones en Aeropuerto Jorge Chávez

Los vuelos nacionales e internacionales en el Aeropuerto Jorge Chávez ya se vienen reanudando luego de un corto circuito ocasionado en el sistema eléctrico, lo que generó que cientos de vuelos sean cancelados.

Ante este panorama, el CEO de la International Air Transport Association (IATA), Martín La Rosa, sostuvo que esto deja una pésima imagen al país y que se están haciendo todo el esfuerzo por reprogramar nuevamente los vuelos.

“Lamentamos que se perjudique a miles de pasajeros y vuelos por hechos absolutamente ajenos a ellos y a las aerolíneas. Estamos dando, a pesar de que es un hecho ajeno, facilidades a los viajeros para que puedan llegar a su destino o reprogramar. Incluso, cancelar sus vuelos sin costos adicionales”, agregó La Rosa en el programa “Tenemos que Hablar”.

“Adicionalmente, están haciendo todo el esfuerzo [las aerolíneas] para reprogramar nuevamente los itinerarios con regularidad. Esto todavía no se ha conseguido y vemos que es un perjuicio que podría afectar en los siguientes días” agregó.

Asimismo, informó que ya son 128 vuelos cancelados. “No tenemos la cifra clara, ya son 128 vuelos cancelados hasta el momento, pero muchos reprogramados, esto no solo a nivel Perú, hay vuelos de otros países o pasajeros de otros países que también han sido afectados. Esta es una pésima imagen para el país, para los turistas, para los viajeros en general. Evidentemente, se requiere, ahora sí, tomar medidas extremas para estas situaciones que lamentablemente, de alguna manera, se han vuelto repetitivas y que no se vuelvan a dar”.

Sobre el uso de la nueva torre de control y la segunda pista del Aeropuerto Jorge Chávez, dejó en claro que no se puede usar y que hay una disconformidad entre Corpac y el operador del aeropuerto.

“Tenemos una nueva infraestructura que se entregó en abril del año pasado y que vino acompañada de una notificación en la cual no se podía operar. Desde noviembre del año pasado hay una disconformidad entre Corpac y el operador del aeropuerto sobre el sistema del grupo electrógeno que no permite avanzar. Hoy se están haciendo los trabajos para reemplazar los vidrios, que fue el primer error que hubo en estas torres y que se determinó, por OACI, que debían reemplazarse porque no eran seguros debido a la duplicidad de vista”, concluyó.