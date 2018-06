Produce: "StartUp Perú va a seguir, pero no igual"

Raúl Pérez-Reyes, ministro de la Producción (Produce) dijo a El Comercio -en su primera entrevista- que se considera un "tecnócrata de carrera en el sector público" y, en esa línea, hay más de un programa en su cartera que ha entrado en evaluación. StartUp Perú es uno de ellos.

Economista de carrera, Pérez-Reyes cree en la diversificación productiva moderna como política industrial. "Lo que busca es complementar esfuerzos públicos y privados. No que el Estado diga quiénes son los ganadores, eso lo tiene que definir el mercado, el consumidor", se explica. Pero reconoce que -para él- el impulso a la innovación debe ser una excepción a esa regla.

"Requiere ese apoyo del Estado a los pequeños emprendimientos que luego se convierten en grandes actividades cuando son exitosos. Pero tenemos que estar preparados para que algunos fracasen", dice defendiendo el programa de fondos no reembolsables que desde 2013 ha entregado más de S/25 millones a 347 emprendimientos.

"Si partimos de que algunos emprendimientos no van a crecer y no le damos recursos a nadie, vamos a castigar a los que sí podrían tener éxito. Como no tenemos una bola de cristal, lo que debemos hacer es darle recursos a los proyectos que tienen potencial, apoyarlos en todo lo que se pueda", agrega, enfatizando que casi en todos los países del mundo destinan pequeños montos al subsidio de la innovación.

Sin embargo, reconoció que si bien las empresas financiadas por StartUp Perú logran ventas por casi S/200 millones, estamos muy lejos de conformar un ecosistema innovador tipo Sillicon Valley; como ya vienen logrando algunos paises como Chile y Colombia.

"StartUp Perú va a seguir, pero no igual. Estamos haciendo una evaluación del impacto de las primeras seis ediciones y en tres meses deberíamos saber lo que se debe mejorar. Lo que tenemos que ver es si los mecanismos para escoger las empresas y para monitorear los resultados no están funcionando", adelantó.