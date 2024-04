La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) presentará en los próximos dos días, en Europa, un portafolio de proyectos en agua y saneamiento mediante Asociación Público – Privada (APP) por más de US$ 1.800 millones.

El director de Portafolio de Proyectos, Emerson Castro, participa en el Global Water Summit 2024 (GWS2024), la conferencia internacional líder en temas de agua y saneamiento que reúne en Londres a unos 900 delegados de alto nivel de 70 países.

En este sector, Proinversión tiene un portafolio de 13 proyectos en APP por US$ 1.800 millones para adjudicar en el período 2024 - 2026, aseguró Castro, quien encabeza la delegación técnica de la agencia.

“En Londres difundiremos información sobre la experiencia de Perú en el desarrollo de proyectos de infraestructura de agua y saneamiento, así como las oportunidades de inversión, mediante Asociación Público Privada, ante representantes mundiales enfocados en el desarrollo de iniciativas en agua y saneamiento”, puntualizó.

La participación de Proinversión permitirá aprovechar reuniones one to one y gestionar una red de contactos de alto nivel que necesariamente repercutirá favorablemente en la promoción de APP en Perú.

En el Global Water Summit 2024 participan los delegados y ponentes que representan a gobiernos nacionales y locales; empresas prestadoras de servicios públicos nacionales y locales; empresas desarrolladoras (constructoras y operadoras); tecnológicas; de ingeniería; entidades financieras y usuarios industriales.