ProInversión informó que actualmente en Perú existen tres concesiones de proyectos aeroportuarios mediante las Asociaciones Público-Privadas (APP) que incluyen en total 18 aeropuertos, con un compromiso de inversión en conjunto de casi US$ 2.600 millones.

Se trata de las concesiones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, adjudicado en 2001, con un compromiso de inversión superior a US$ 1.730 millones; el Primer Grupo de Aeropuertos Regionales que abarca 12 aeropuertos del norte y centro del país, adjudicados en 2006, con un compromiso de inversión de US$ 635 millones; y el Segundo Grupo de Aeropuertos Regionales, adjudicado en 2011, conformado por cinco (5) aeropuertos del sur del país, con un compromiso de inversión de casi US$ 200 millones.

En las tres concesiones, el privado tiene la obligación de mantener y operar los aeropuertos con niveles de seguridad y calidad requeridos a través de los servicios aeroportuarios y comerciales.

En el marco de las denominadas obras obligatorias o iniciales se encargó al privado ampliar y remodelar las terminales, rehabilitar las pistas, playas de estacionamiento, entre otras intervenciones.

Según datos del Ositran (a enero de 2023) las inversiones acumuladas en desarrollo de infraestructura aeroportuaria alcanzaron los US$ 588 millones, a cargo de las empresas concesionarias: Lima Airport Partner (LAP), Aeropuertos del Perú y Aeropuertos Andinos del Perú. De este total, LAP ha invertido aproximadamente US$ 377 millones (inversiones reconocidas), Aeropuertos del Perú US$ 141 millones y Aeropuertos Andinos del Perú US$ 69 millones

En el caso de LAP, según cifras proporcionadas por la propia compañía, desde el inicio de la concesión (2001) hasta el cierre de 2022, habría invertido en total US$ 1.234 millones; solo en 2022 habría invertido US$ 316 millones en el Proyecto de Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (conocido como NewLIM) y casi US$ 15 millones en el terminal actual.

“La inversión total que se realizará en el Proyecto de Ampliación del Aeropuerto será más de US$ 2.000 millones”, comentó Milagros Montes, gerente de Regulación y Asuntos Públicos de LAP.

Asimismo, en la actualidad en el Segundo Grupo de Aeropuertos se tiene en la etapa de contratación de Obras US$ 126 millones, en etapa de elaboración de ingeniería US$ 156 millones y estudios de preinversión US$ 360 millones.

La concesión mediante la modalidad de APP ha permitido modernizar la infraestructura aeroportuaria del país, mejorando la calidad del servicio, aumentando la conectividad e impulsando las actividades productivas y comerciales (exportación e importación), y de servicios, sobre todo las relacionadas a actividades turísticas.