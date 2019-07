Tía María: Minem apuesta por llegar a un consenso antes del lunes, día del paro

Parte de la población de Islay, Arequipa, territorio donde se desarrollará el proyecto minero Tía María, ha mostrado su rechazo a su reciente aprobación, y en este sentido, ha convocado un paro indefinido desde este lunes 15.

Al respecto, El Comercio conversó con el Ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, quien afirmó que el gobierno espera poder llegar a un consenso con la población para antes del lunes, sin embargo, no descuidarán la protección de la ciudadanía en caso se altere el orden.

¿Qué opina de la aprobación de Tía María? Ligado al tema de la demora en su aprobación. ¿Por qué se aguantó tanto tiempo la luz verde?

Ese es un trámite que ha empezado en el año 2014 y ha sido largo, de varios años de gestiones anteriores. Ahora lo que ha ocurrido es que la empresa presentó su subsanación de observaciones en su momento y eso es algo que se ha procesado en la Dirección General de Minería, que es la que se encarga de ver ese tema.



Aprovechando este espacio de tiempo, nosotros hemos invocado a la empresa a considerar el tema social y ellos han tomado una decisión, previamente a la entrega de esta licencia, de desarrollar un trabajo en coordinación con el gobierno para la conformación de espacios de diálogo que permita mejorar este clima social que vemos. Claro que no por todos los habitantes del Tambo ni por todos los habitantes de la provincia, pero que definitivamente merecen todo nuestro respeto en aclarar sus dudas y sus preocupaciones. Esto a fin de poder mejorar el espacio y el clima social que siempre es muy importante. Creo que nuestro país ha venido haciendo esto en los últimos 20 años.

Se ha sentido como que han esperado hasta el último para darle la licencia. Es decir, faltando tres semanas para que venza el tema del Estudio del Impacto Ambiental...

Nosotros hemos venido conversando con la empresa. Ellos incluso han presentado dos comunicaciones en relación a la licencia. Nosotros las hemos tenido que evaluar desde el punto de vista social. Lo importante de todo esto es que se ha cumplido con el marco legal de dar una licencia.



En ese tiempo, hemos trabajado con el Ministerio de Economía y Finanzas en identificar proyectos de inversión en la provincia de Islay [...] Hay una clara posición y compromiso de Southern de no forzar un inicio o una construcción sin antes no tener un mejor espacio social favorable con compromisos concretos de la empresa.

¿Han podido conversar con el gobernador regional de Arequipa luego de las declaraciones contra el presidente Vizcarra?

Nosotros hemos seguido insistiendo en tener un diálogo con él, antes y después de las declaraciones. Nos hemos reunido con él varias veces, con los alcaldes, nosotros hemos estado en un proceso de diálogo y hemos sido claros. Estamos siguiendo un proceso legal que tenía que concluir con una decisión de acuerdo al proceso jurídico, y otra vía es el tema social que hemos venido trabajando. Son dos vías paralelas.



En el caso del gobernador, nosotros estamos insistiendo, pero también con los alcaldes, con el del Islay, con los distritales, que algunos en su momento mostraron vocación de diálogo.

Es decir, no se ha roto la relación con esta provincia.

Para nada. Estamos viendo de formalizar este diálogo. Esperamos que se pueda llevar a cabo antes del lunes, que es el anuncio del paro.

¿Y si no se llega a un consenso van a movilizar a agentes del orden (policía o fuerzas armadas)?

Si no se llega a un consenso, vamos a seguir insistiendo en el diálogo, pero eso no significa que el gobierno no va a ofrecer protección a las personas. Seguridad y cuidar el orden púbico, eso tenemos que garantizarlo sin ninguna duda.

¿Van a instalar una mesa técnica para crear este espacio de consenso?

Hay distintos grupos de interés alrededor de Tía María. Hemos recibido comunicaciones de colectivos en donde nos piden que instalemos la mesa de diálogo y avancemos. Tenemos que ir modulando esto y confiamos en que las autoridades actuarán con responsabilidad, la misma que nosotros hemos tenido. Estamos cumpliendo la normativa legal y promoviendo la inversión tan importante en el país, una inversión sostenible, con buenos estándares ambientales, promoviendo el diálogo, y esperamos que las autoridades locales y regionales hagan lo mismo.



Y si ellos van a un reclamo, deben estar en una protesta que debe ser respetuosa también dentro del orden jurídico y legal.

¿Ha podido hablar con el presidente Vizcarra sobre el pedido de interpelación que hay para usted a raíz de la aprobación de Tía María?

Nosotros los ministros siempre estamos sujetos a cuestionamientos y a que el Congreso nos pueda invitar. Siempre estamos dispuestos a ir a informar. Con la información de un proceso administrativo ya concluido, hay total transparencia de los alcances. Es importante invocar a las autoridades a actuar con responsabilidad. La idea es que la población pueda llegar a decir “por qué vamos a hacer un reclamos si hay un espacio de diálogo”, que sepan que no hay una imposición de un proyecto, sino un proceso a seguir y que la empresa también se ha comprometido a seguir.



Sería irresponsable de parte del gobierno cerrarle la puerta a un proyecto que es beneficioso para el Perú en su conjunto y es beneficioso para la región y es beneficioso evidentemente para la provincia y para el valle. Nosotros tenemos que ejercer nuestro rol como gobierno y mostrar este proyecto beneficioso, que además no va a afectar a actividades como la agricultura.