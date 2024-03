Por esta razón no sería “tan difícil” rastrear la ruta que recorre este peligroso insumo para llegar a manos de los mineros ilegales, apunta Víctor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

Y es que la solución definitiva para resolver el problema de la minería ilegal es “lograr la trazabilidad” de la producción del oro, enfatiza el líder gremial, con quien conversamos en esta entrevista.

— La SNMPE se reunió con el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, para tratar temas de coyuntura. ¿Qué le expusieron?

En minería hablamos del tema de la minería informal. Dimos nuestra opinión de cómo resolver este problema. Creemos que en algunos sectores como Pataz (La Libertad) sí se requiere una acción militar y policial, pero la solución definitiva y de fondo es lograr la plena trazabilidad (de la producción de oro). Eso nos va a permitir entender la dimensión del problema y cómo abordarlo para que haya una formalización sostenible en el tiempo.

— ¿Qué medidas específicas plantearon al ministro?

Sobre ese tema le dijimos al ministro que, más que crear un alto comisionado para la minería ilegal, lo ideal sería que él, como ministro de Energía y Minas, sea el gran coordinador, porque esta solución va a requerir de la colaboración del sector público y privado. ¿Y por qué del privado? Porque en el sector privado hay proveedores de insumos para la minería ilegal, como explosivos y químicos. Y también hay empresas que tienen plantas de tratamiento pero que no operan minas. Ellos también deben ser parte de la solución.

— ¿Y por parte del Estado?

Y por el lado del Estado necesitamos que la Sucamec, que es la entidad que otorga los permisos para el uso de explosivos, levante el estándar y sea mucho más riguroso. Y necesitamos también que la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) logre la trazabilidad de los fondos. Este es un negocio de una dimensión tal que tiene que estar bancarizado. Es un dinero que no está debajo del colchón.

— ¿De qué monto estamos hablando?

La dimensión de la actividad minera informal e ilegal supera el millón de onzas de oro. Supera los US$2.000 mil millones. Entonces, necesitamos entender quién es el beneficiario final de este negocio, y para ello la SBS y la Sunat son los expertos. Necesitamos esa acción.

Minera Marsa fue atacada dos veces por mineros ilegales en el distrito de Pataz. La solución para este distrito es la acción militar y policial, señala Víctor Gobitz, presidente de la SNMPE. (Foto: Andina)

— ¿Y esta acción conjunta debería ser liderada por el ministro Rómulo Mucho?

No es por ponerle presión al ministro Mucho, pero, más que un alto comisionado para la minería ilegal, quien tiene que encargarse de este problema es el mismo ministro del sector.

— Pero ahora el ministro está distraído con los problemas de Petro-Perú.

Claro, pero la gran discusión en el sector minero hoy es que los mineros informales quieren presionar para renovar el Reinfo, el cual es un documento que los compromete a iniciar el proceso de formalización. Pero cuando pasan las décadas y se encuentran en la misma situación (de informalidad) ya nadie se lo cree.

— ¿Qué debería hacerse con el Reinfo?

El problema es que con el Reinfo ellos logran comprar explosivos e insumos químicos, llevan el mineral a una planta de beneficio y logran vender ese oro. La solución no es fácil, pero haciendo un parangón con el tema de Petro-Perú, seguramente se va a tener que renovar el Reinfo, pero tiene que estar condicionado a lograr la trazabilidad para resolver el problema. Sino, es más de lo mismo.

— Entiendo que los mineros informales están pidiendo que el Reinfo se cierre en diciembre y no en marzo, porque hay una ley que fija diciembre como la fecha límite.

Pero más allá de si se renueva en marzo o diciembre lo que se debe hacer es resolver el problema de raíz. Sin trazabilidad plena del oro estamos jugando a la piñata, como los niños.

— ¿La trazabilidad de la producción del oro requiere atender muchos ángulos?

Por pocos ángulos diría yo. Uno es el consumo de explosivos.

La minería legal utiliza explosivos en cartucho que son proporcionados por solo cinco empresas en el Perú. Por tanto, se podría rastrear fácilmente la ruta de este insumo. Foto: PNP Medio Ambiente.

— El cual es producido, entiendo, por empresas formales.

Así es. Y un tema adicional es que en la minería informal se utiliza el explosivo en cartucho. Sin embargo, toda la gran minería y parte de la minería mediana usa explosivos a granel, no en cartuchos. Entonces, no es tan difícil ir y atacar el problema, y allí la Sucamec es clave.

— ¿Cuántas empresas de explosivos hay en el Perú?

Son solamente cinco.

— ¿Cinco productores locales?

Y casas internacionales. De los cinco por lo menos tres son casas internacionales con altos estándares. Y, nuevamente, quien entrega la autorización de explosivos es el Estado. Entonces lo que tiene que decir es: ‘Oigan, a partir de ahora quiero tener el control de la venta de explosivos’.

— ¿Y en el caso de los insumos químicos cuantos proveedores hay?

Son más, pero hay insumos que son importados. El Perú no produce cianuro, por ejemplo. Entonces, yo como Estado debo decir: ‘¿Quién es el importador? Te voy a renovar la licencia, pero necesito el control’. El Estado tiene que tener el control.

— ¿Y lo mismo ocurre con las refinadoras de oro?

Igual. La producción de las refinadoras que sale por Aduanas y está registrada en la Sunat y debe ser controlada. Entonces, para liderar este esfuerzo se necesita al ministro de Energía y Minas, porque la fuerza para integrar a todas las entidades públicas la da el ser ministro de Estado.

Cientos y hasta miles de mineros artesanales han llegado a Lima para marchar y exigir la derogatoria del Decreto Legislativo N.°1607, que adelante el cierre del Reinfo de diciembre a marzo de este año.

— ¿Sin trazabilidad del oro no hay solución posible, entonces?

Y es un esfuerzo público y privado. No solamente público. Y tampoco es un tema eminentemente policial porque, sino, se tendría que militarizar el país, y aun así no se solucionaría el problema.

— También habría que hacer la distinción entre mineros artesanales e ilegales, porque no todos están en el mismo saco.

Así es. Pero todo indica que este mundo no formalizado atrae a intermediarios que hacen dinero. Ese intermediario que vende explosivos, ese intermediario que vende insumos químicos y ese intermediario que logra exportar la producción y convertirla en dinero. Todos esos intermediarios están lucrando en el camino.

— ¿Esta propuesta se la han hecho llegar recientemente al Gobierno?

Lo hemos venido conversando con el anterior ministro de Energía y Minas (Óscar Vera) desde setiembre del 2023. Lo presentamos en el último Perumin. Hemos venido insistiendo y hay documentos que presentamos en esa oportunidad. Pero la ventaja de ahora es que el nuevo ministro sí conoce el sector minero desde adentro.

Petro-Perú y Perú-Petro

— El otro tema candente es el de Petro-Perú. ¿Cuál es la posición de la SNMPE al respecto?

Petro-Perú es una empresa que, por su dimensión, debería tener el candado y la gobernanza que da el Fonafe, pero a alguien se le ocurrió sacar a Petro-Perú del Fonafe. Entonces, cuando se viene la inversión para reducir el contenido de azufre en los combustibles que producimos, se comienza a hablar de una inversión de US$1.300 millones en la refinería de Talara, pero termina costando más de US$6.000 millones . Justamente porque Petro-Perú salió de Fonafe y se tomaron decisiones erradas.

— Es lo mismo que señala el ministro José Arista: que los problemas de Petro-Perú devienen de su salida del Fonafe.

Para desarrollar un proyecto de esa magnitud, así sea con dinero del Estado, se necesita tener un caso de negocios que asegure que la inversión va a tener retorno. Aquí el proyecto cambia de alcance, incrementa su inversión y, encima, la fecha de entrega se atrasa. Y además la empresa pierde mercado en ese lapso. Controlaba el 45% y ha bajado a veintitantos por ciento. Entonces, ha sido error tras error y, al final, lo que señala el ministro José Arista es que nunca dijeron la verdad. Y la causa raíz no es porque se trate de una empresa del Estado.

La crisis de Petro-Perú deviene porque salió de Fonafe y se tomaron decisiones erradas en todos estos años, señala Víctor Gobitz, presidente de la SNMPE. (Foto: Andina)

— Bueno, Codelco es una empresa estatal exitosa.

Claro. En ese caso yo tengo la mente más abierta. El error parte porque se tomaron decisiones con un marco de pensamiento incorrecto. La falta de gobierno corporativo los ha llevado a ese error, por eso el cambio del directorio es clave. Y esta excusa de no querer compartir el informe de Arthur D. Little diciendo que la competencia se puede enterar, ha sido otra mentira. Y el tema de los lotes petroleros.

— ¿Del lote X, se refiere?

En general, de los lotes petroleros. Hay que ser conscientes de que se trata de un recurso no renovable. No se trata solo de explotarlos, hay que generar dinero para explorar y renovar las reservas de petróleo. Pero se necesita capital de riesgo para explorar, y Petro-Perú requiere salud financiera de la cual no goza.

— Ese análisis lo debería hacer Perú-Petro.

Así es, pero lamentablemente en el periodo anterior Perú-Petro ha estado jugado en pared con Petro-Perú y con el ministro anterior (Óscar Vera). Eso es más que obvio.

— ¿Qué se debería hacer con Perú-Petro?

El rol de Perú-Petro debería ser repensado y seguramente renovar esos cuadros gerenciales.