Heroína del feminismo y del movimiento obrero, la escritora y pensadora francesa Flora Tristán (1803-1844) se dedicó plenamente a la defensa de estas causas hasta el final de su corta vida, marcada por la disidencia. Es justamente esto último lo que resalta el nuevo libro de la escritora francesa, también docente de la Universidad de París-Nanterre, Brigitte Krulic, quien además estará presente en la edición 2022 del Hay Festival Arequipa. Bajo el sencillo título de “Flora Tristán”, esta nueva biografía demuestra que estamos frente a un personaje que libró sus batallas con un espíritu de predicación apostólica, contra viento y marea, labrando su propio camino para conseguir la unión obrera sin renunciar al ideal de la igualdad absoluta entre mujeres y hombres. Krulic ofrece una nueva biografía de Tristán especialmente precisa, empática y perspicaz.

Flora Tristán, lo sabemos, fue hija del peruano Mariano de Tristán y Moscoso y la francesa Teresa Lesnais; sin embargo, esta biografía no se centra tanto en sus raíces como en sus ideas. “Mi trabajo se basa en el estudio de las ideas políticas del siglo XIX, y así fue como conocí a Flora Tristán, porque me interesé en cómo los autores vivían la vida después de la Revolución Francesa. Me llamó la atención porque es una personalidad excepcional: una mujer viajera, que viajó al Perú y lo exploró y lo hizo sola, en un viaje muy peligroso para la época. Ella es feminista y pionera del sindicalismo, pero cuando apareció el movimiento del #MeToo, que cuestionó todo el tema del consentimiento amoroso, encontré una conexión directa entre este movimiento y lo que propugnaba Flora Tristán”, explica Brigitte Krulic en entrevista con El Comercio.

¿Qué tiene que ver la querida Flora con el consentimiento, si no es un tema del que se hablara en su época? “No ha escrito directamente sobre el consentimiento, pero hay pasajes muy claros en sus escritos, por ejemplo en su correspondencia. Ella habla de que era una mujer bonita que recibía comentarios al respecto, comentarios de los hombres sobre ella, sobre su cuerpo, que no eran bien recibidos porque le parecían inapropiados, porque no los había pedido. Entonces ella habla de que las mujeres deberían ser quienes toman la iniciativa y consentir, o no, el avance de los hombres”, explica.

Y la profesora Krulic prosigue: “Flora Tristán escribe, además, una novela que se llama ‘Mis hijos’, en la que señala que los hombres pueden tomar la iniciativa y las mujeres pueden dar o no su consentimiento para esos avances. Pero en su vida también se pregunta cuán libre puede ser ese consentimiento. Justamente, en el juicio que ella tuvo le reclaman que se casó a los 17 años libremente. Es decir, con su consentimiento. Pero entonces ella se pregunta: ¿Cómo se va a hablar de consentimiento libre cuando era una chica sola, de 17 años, que se vio obligada a aceptar un matrimonio?”.

Aunque en Francia no es un personaje que haya sido siempre reconocido positivamente, en nuestro país ha marcado más de un hito con su postura feminista, radical y honesta. El libro de Brigitte Krulic está en proceso de editarse en español y pronto llegará a nuestras librerías, para seguir alimentando su leyenda.