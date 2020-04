Hoy se publicó la tercera entrega de la publicación online Durará este encierro. Escritoras peruanas en cuarentena, una obra colectiva que reúne los textos de 46 mujeres peruanas escritos entre la claustrofobia, la incertidumbre, el estrés del encierro y la respiración profunda. ¿El motivo? Crear y leer en aislamiento, inventar mundos, revivir realidades. Se trata de historiadoras, periodistas, poetas, narradoras, antropólogas y mujeres peruanas de diversas disciplinas que entregaron textos inéditos de ficción y no ficción para un público, también, en aislamiento. Todos están alojados en la web cultural Lima En Escena. Esta es la ruta: https://limaenescena.pe/durara-este-encierro-3/

El proceso

Esta publicación colectiva ha sido editado por tres mujeres con una trayectoria reconocida alrededor de la literatura peruana: Ana María Vidal, Victoria Guerrero y Anahí Barrionuevo. Esta última nos comenta cómo maduró la idea y el proceso de reunir a las escritoras peruanas en un contexto crítico. Vale decir que algunas de las convocadas no pudieron participar porque les resultaba imposible sentarse a escribir ante esta grave situación: "En medio de la incertidumbre provocada por el COVID-19 y la necesidad de la cuarentena, Ana María Vidal tuvo la iniciativa de hacer algo relacionado con esta situación, que es inédita para todas las generaciones vivas en este momento, y que viene afectando a, literalmente, todo el mundo. Se lo comentó a Victoria Guerrero, que a su vez consideró incluirme a mí en el proyecto. Juntas fuimos delineando la manera de hacerlo y así, comunicándonos por videollamadas, definimos una convocatoria, un procedimiento y unos objetivos. Desde un inicio supimos que haríamos un publicación online, dadas las circunstancias y también dada la premura. Y en eso, cuando tuvimos los textos listos, encontramos el compromiso y la colaboración de Lima En Escena. También consideramos desde un inicio la posibilidad de hacer una publicación impresa cuando las cosas vayan normalizándose o más adelante. Porque nos parece relevante este conjunto, que es testimonial y documental de una circunstancia excepcional”.

Anahí Barrionuevo, junto a Ana María Vidal y Victoria Guerrero editaron la obra colectiva "Durará este encierro. Escritoras peruanas en cuarentena".

¿Cómo fue el proceso de convocatoria?

Quiso ser amplia y diversa. Quisimos que hubiera escritoras de todos los registros y de distintas disciplinas, que estuvieran fuera y dentro del Perú. Hemos convocado, así, a poetas, a novelistas y cuentistas, a escritoras de libros infantiles y juveniles, a historiadoras, periodistas, arqueólogas, antropólogas, a académicas. Y nos abrimos a sus impulsos, sugiriendo que escribieran ficción o no ficción, según quisieran en este momento urgente. Procedimos a tono con los tiempos, a través de correos y mensajerías online. Aquí es necesario decir que todas acogieron el proyecto con generosidad y entusiasmo. El desafío de escribir en este presente, cada una bajo su singular circunstancia, no les puede haber sido fácil, y las editoras solo podemos agradecer ese esfuerzo y su generosidad. Algunas nos han entregado sus textos más allá de los plazos requeridos y los incluiremos más adelante.

En redes sociales, varias escritoras y escritores están realizando el ejercicio de leer frente a una cámara y subir el video a sus cuentas, publicar sus textos, liberar sus libros, compartirlos en pdf... ¿Cómo la lectura puede ayudar, de alguna manera, a sobrellevar el encierro?

La lectura resulta positiva con o sin encierro. Creo que pasan las dos cosas: que el encierro ayuda a la lectura y que la lectura ayuda en el encierro. Libres, en este momento, de las urgencias y los trajines (tantos de ellos innecesarios) de la vida contemporánea, muchos que viven apartados de la lectura habrán podido volver a ella. Pero este encierro, por no ser voluntario y por estar motivado por una amenaza, está revestido de incertidumbre y de temor. Siendo así, la lectura, de todo tipo de textos, sin duda representa más que nunca una puerta abierta al mundo, un viaje, una oportunidad y también una evasión. Los textos de Durará este encierro están hechos sobre todo para acompañar este momento, para reconocer emociones y sentimientos compartidos; para, de cierto modo, aliviar colectivamente la carga que este instante nos impone a todos.

Conozca la relación de escritoras que participan en Durará este encierro:

Alessandra Tenorio

Alina Gadea

Andrea Cabel

Andrea Ortiz de Zevallos

Andrea Paz

Becky Urbina

Cecilia Zero

Christiane Félip-Vidal

Claudia Cisneros

Claudia Paz

Claudia Rosas Lauro

Claudia Salazar Jiménez

Doris Bayly

Erika Stockholm

Fietta Jarque

Gabriela Freyre

Giovanna Pollarolo

Grecia Cáceres

Irma del Águila

Isabel Menéndez Ibárcena

Jacqueline Fowks

Julia Wong Kcomt

Karen Luy de Aliaga

Kathy Subirana

Katya Adaui

Leydy Loayza

Lisette Balabarca

Hoy se publicaron los textos de:

María José Caro

María Luisa del Río

Mariana de Althaus

Mariela Dreyfus

Mariemma Mannarelli

Myra Jara

Nataly Villena Vega

Patricia Castro Obando

Rocío Uchofen

Rommy Balabarca

Este martes 7 de abril se publicarán los aportes de:

Rosalí León-Ciliotta

Roxana Crisólogo

Sophie Canal

Susanne Noltenius

Tania Castro

Teresa Ruiz Rosas

Teresina Muñoz-Nájar

Ulla Holmquist

Valeria Román Marroquín

¡A leer!





Una muestra

El peso

Por Doris Bayly

Estábamos hechas de salidas y llegadas.

/vienes/nos vemos/voy tarde/me falta/no tengo/ya casi/ la hora/ te quiero/¿cómo?/es hora

Hemos llegado.

/perdí palabras

Saldremos diferentes.

/voy por aire





La ficción era esto (fragmento)

Por Fietta Jarque

Le llaman realidad virtual, ¿no? Parece un oxímoron, un concepto que surge de un choque de palabras que se contradicen. ¿Cómo va a ser real lo virtual? Sí, claro, la poesía se nutre de expresiones que en el duelo de sus significados generan su propia lógica reveladora… No, madre, me dijiste, esto no es literatura. Tampoco es real, ni lo imaginas, pero se vive. Y me lo demostraste. La realidad virtual es esto, insistías y me pusiste ese casco aparatoso que hacía que mi cabeza pesara el doble o que mi cuello se adelgazara como el de un pájaro. Y yo no lo sabía pero justamente me convertiste en un ave poderosa, en un águila. Sí, se llama Eagle Flight, me explicaste. Y como un fogonazo, inesperadamente, todo sucede dentro de mi cabeza. Con ella y ciertos desplazamientos del tronco dominas tus movimientos, porque de pronto estás volando a una altura vertiginosa y a una velocidad a la que no estás acostumbrada. Pero lo sobrecogedor es lo que ves. Es la ciudad de París, totalmente despoblada, con plantas que han invadido calles y edificios, animales que campan libremente por las calles. Y yo vuelo sin poder detenerme. Soy torpe, no sé de videojuegos. Me cuesta bajar o subir en este vuelo sin chocar con los edificios, entrar a callejones que quizá fueron pintorescas calles con cafés llenos de gente y ahí solo hay maleza, abandono, una extraña ruina sin destrucción. Solo ausencia. Una jirafa, una cebra. ¿Por qué? El zoológico abierto, quizá. Y ninguna persona. La humanidad desaparecida por completo. Sin explicación alguna. Solo la intriga del águila, si es que ella se pregunta qué pasó con todos ellos. [...]