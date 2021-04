Conforme a los criterios de Saber más

“Votar en el Perú acarrea, pues, un doble riesgo: el de colocar en el poder al más noble de los profesionales o al más vil de los ofidios”. Esta frase —¿profética? ¿aleccionadora? ¿sabia?— es parte del prólogo de ¿Quién quiere ser presidente? (Planeta, 2020) el libro de actividades escrito por Regina Limo y Manuel Fernández e ilustrado por media docena de artistas gráficos que puede arrancarnos más de una sonrisa y configurarse como un alivio al ataque de nervios que seguro más de uno está —estamos— sufriendo a puertas de esta segunda vuelta.

Pero, ¿qué es un libro de actividades? La mejor referencia pueden ser esas revistas de sudoku, pupiletras y otras entretenciones que venden en los quioscos de periódicos. ¿Y qué tiene que ver eso con la política? Pues ¿Quién quiere ser presidente? toma este formato de actividades con el tenor de la política peruana…en clave de ironía, pero siempre basada en hechos reales. Reír para no llorar. Cultura general pero explicada con dibujitos.

Pupiletras, crucigramas, test tipo Revista Variedades, adivinanzas, figuras para colorear, retos, encuentre las siete diferencias, busque el objeto perdido y hasta muñequitos recortables pueblas sus páginas que, no solo entretienen, sino que nos ayudan a hacer memoria, pues circulan hechos que involucran nuestros políticos recientes —Alan García (QPD), Mercedes Araoz, Richard Swing, Keiko Fujimori, etc.— y también a otros participantes de las vicisitudes de nuestra historia —Fernando Belaúnde, Juan Velasco, Manuel Odría, entre otros—. Por ejemplo, ¿sabe usted qué presidente tuvo que enfrentarse a la fiebre amarilla? Si no lo sabe, no se preocupe: el libro incluye las respuestas.

La política como material para la comicidad

La política suele ser un tema amargo para la sobremesa pero no deja de estar ahí. La pandemia y el confinamiento han hecho que las sobremesas familiares sean, para bien o para mal, algo ineludible y en época electoral hay conversaciones que, a veces congregan, a veces separan. El objetivo de ¿Quién quiere ser presidente? es congregar. “Hay dos cosas que siempre unen en la discusión política, incluso a quienes tienen posturas distintas: el humor y el desencanto. Y este libro apuesta por ambos”, dice Regina Limo.

“La política es un espacio fértil para la parodia en el Perú y el mundo”, señala Manuel Fernández, y pone de ejemplo espacios como Saturday Night Live o Comedy Central en Estados Unidos, o Los Chistosos, en el medio local. Pero —añade Regina Limo— si antes se necesitaba una plataforma mediática para hacer estas parodias, Internet y los memes han democratizado la creatividad, la ironía, el humor. Y este espíritu también animó a los autores. Publicar un libro interactivo en papel en los tiempos de la web es también una apuesta arriesgada, pero consciente: se busca congregar a la familia como en los viejos tiempos o acompañar a las personas en ratos de ocio. “Esperamos que la gente entre al baño con este libro y no con su celular”, coinciden los autores.

Pero también tienen un propósito educativo. “Lo que sucede es que siempre se recuerda la historia política con solemnidad y relajar la situación es otra forma de recordarla. Como con las caricaturas de los diarios”, dice Manuel Fernández. Regina Limo añade: “Estamos contando la historia con humor, pero sin distorsionar los hechos. Lo único que hacemos es reírnos de quienes, en su momento, se rieron de nosotros. Nos hemos ganado ese derecho” y es imposible no darle la razón en esto último.

Pueden encontrar el libro ¿Quién quiere ser presidente? en librerías a 44 soles. No se arrepentirá.

