“Esta angustia por el paso del tiempo es algo reciente en la historia”, dice el antropólogo e historiador Juan Carlos Callirgos, quien participará en un conversatorio dedicado a la prisa en la Sociedad Peruana de Psicoanálisis (SPP). Él cita al historiador británico E. P. Thompson, quien afirmaba que, con el surgimiento del capitalismo industrial, el ser humano fue disciplinado en el empleo del tiempo; es decir fue acostumbrándose a una rutina y una jornada de trabajo. “Pero eso ahora no existe –añade Callirgos–, el tiempo ya no nos pertenece, sino todo se ha acelerado bajo una nueva lógica, la lógica de la hiperproductividad”.

Si hasta el siglo XX éramos capaces de regular nuestras horas dedicadas al trabajo, la familia o el ocio, hoy con las nuevas tecnologías todos los tiempos parecen haberse superpuesto en un atareado e instantáneo presente. Podemos ir de vacaciones, pero estar pendientes del trabajo; o estar en la oficina y chatear con amigos; o salir a cenar con la pareja, pero no perder de vista el celular.

“La prisa tiene que ver con un estar y no estar en un lugar”, opina la psicoanalista Lucía de Althaus, una de las organizadoras del coloquio en la SPP. “Esa idea de que puedes estar en muchos lugares al mismo tiempo, realizando diferentes actividades, hace que no estés en ninguno realmente. No puedes establecer vínculos si estás mirando el celular todo el tiempo o si estás pensando en otra cosa, porque tu mente se mueve tan rápido que no te permite, por ejemplo, disfrutar de una conversación. Justamente las relaciones de calidad se establecen a partir de buenas conexiones emocionales”, comenta la especialista.

Distraídos e insatisfechos

Tanto Callirgos como De Althaus coinciden en afirmar que una de las causas del aceleramiento actual es que somos sociedades sobreestimuladas. “En las redes esto es muy claro –advierte Callirgos–, recibimos estímulos que se superponen unos a otros muy rápidamente. Por ejemplo, una noticia en Twitter tiene una vida muy corta, es algo que se ve en segundos y luego se pasa a la siguiente y a la siguiente. Estos estímulos efímeros producen un ser humano más disperso, con menos capacidad de concentración y curiosamente más insatisfecho”.

"No puedes establecer vínculos si estás mirando el celular todo el tiempo o si estás pensando en otra cosa, porque tu mente se mueve tan rápido que no te permite, por ejemplo, disfrutar de una conversación."

“Uno le puede echar la culpa a la tecnología, al capitalismo, al consumismo, y en efecto puede ser todo eso junto, pero estamos en un mundo en el que hay demasiadas opciones”, agrega De Althaus. Y pone como ejemplo una plataforma como Netflix, donde hay tantas películas que no alcanzarían las noches para verlas. “Recibimos tantos estímulos y muy atractivos, además que es difícil tener la disciplina para decir no voy a mirar el teléfono o no voy a ver esta película”, comenta.

Pero mientras todo va muy rápido, existen contracorrientes que buscan ralentizar la vida como las extendidas prácticas de la meditación y del yoga. “Todas estas cuestiones ‘new age’ que están en boga se presentan como soluciones individuales al problema de la angustia, pero creo que es muy difícil luchar contra estructuras que nos fuerzan a actuar de otra manera”, sostiene el historiador. “Alguno puede pensar que son esoterismos –manifiesta De Althaus–, pero hay una necesidad de volver a conectarnos con la naturaleza y eso se ve y escucha por todos lados”. Por eso, quizá hoy lo disruptivo sea dejar el celular y salir a pasear por el parque: detenernos por un minuto a ver el mundo que nos rodea.